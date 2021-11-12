世足賽／巴西擊敗哥倫比亞 2022會內賽門票到手

巴西今天靠帕奎塔的進球，以1比0擊敗哥倫比亞，收下2022卡達世界盃足球賽門票。

法新社報導，曾5度在世界盃奪冠的巴西，成為繼東道主卡達和歐洲的德國、丹麥後，另一支闖進明年世界盃的隊伍。

巴西在會外賽表現幾近完美，踢了12場比賽，拿下其中11戰的勝利，唯一的例外是上個月遭哥倫比亞0比0逼和，讓他們在還剩6場會外賽要踢的情況下，就提前踢進會內賽。

為巴西攻進致勝球的帕奎塔（Lucas Paqueta）表示，這是他們努力備戰多時的成果。

但他說還得繼續努力，好在世界盃代表隊中找到屬於自己的位置。

哥倫比亞上半場表現不俗讓巴西陷入苦戰，但巴西總教練泰特（Tite）在中場轉換進攻戰術，這個改變在下半場收到效果，讓巴西經過半場休息後逐漸掌控比賽。

哥倫比亞此役敗北，加上智利1比0擊敗烏拉圭後收下3連勝，讓哥倫比亞跌出前4；世足南美區會外賽前4名直接取得世界盃會內賽門票。