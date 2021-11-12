LPGA／年度封關倒數 鵜鶘錦標賽首輪徐薇淩並列第10名

總獎金175萬美元的LPGA鵜鶘女子高球錦標賽本周在佛羅里達州比爾埃爾開打，我國好手徐薇淩以及程思嘉在今天的首輪賽事中都繳出亮眼成績，分別以低於標準桿4桿與3桿暫時並列第10、14名，在年度倒數第二場封關戰中有好的開始。

LPGA在今年度僅剩下兩場在佛州舉行的賽事，不過11月19日登場的壓軸賽CME錦標賽將只有年終賽積分前60名的球員將得以參賽，這也讓本周的鵜鶘女子高球錦標賽將成為多數選手今年的最後一戰。

而目前在年終賽積分排名第38名的徐薇淩，在今天的鵜鶘錦標賽首輪賽事中，從第10洞出發後雖然第一洞就吞下柏忌，但在前9洞她抓下3鳥，後9洞再補上兩鳥，首輪以低於標準桿4桿的66桿成績繳卡。

至於年終賽排名第105名的程思嘉，今天雖然吞下4柏忌，但共抓5鳥、獵1老鷹，以低於標準桿3桿的成績暫時並列第14名，兩人都有機會越過晉級線。

首輪暫居領先的則是打出62（－8）桿的愛爾蘭選手馬奎爾（Leona Maguire），以2桿之差領先挑戰衛冕的南韓選手金世煐，至於第3名則有包括美國名將柯達（Nelly Korda）在內的7名選手並列。