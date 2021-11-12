邀美、日講者分享經驗 無動力飛行運動座談會登場

為提升無動力飛行運動業服務品質，優化專業人員訓練與檢定制度，教育部體育署委託國立體育大學，於今天在中國文化大學辦理「2021無動力飛行運動國際經驗分享座談會」，針對專業人員培訓課程與證照制度、飛行員保險方案與風險管理、業者營運策略與商業模式及飛行場地規劃與管理等四大核心內容，邀請美國及日本講者進行主題式討論及經驗分享。

美國Torrey Pines飛行場的執行長賈伯（Gabriel Jebb）分享其經營飛行場的經驗，包括訂定標準化體驗流程、營造安全飛行場地，以及如何運用地理位置優勢，將運動參與與城市文化特色緊密結合，帶給民眾感受飛行運動魅力的全新體驗。

日本Tsubasa飛行傘學校的Makoto Iwamura校長分享日本地區飛行運動賽事發展現況，並說明民間組織運作交流模式，及其飛行傘培訓學校教學課程制度，透過專業化培訓制度，提升各級學員飛行技術及面對飛行意外事故的應變能力，帶領學員成為優秀飛行員。

為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，本次座談會採實體和線上併行方式辦理，與會者除了親臨會場外，也可透過線上直播方式參與盛會，美國和日本講者也在演說後於線上和與會者進行綜合座談，讓交流不設限，互動零距離。

體育署表示，透過各國飛行運動專業領域的講者分享，了解不同國家的觀點和發展趨勢，進一步推動國內政策、體制的創新方案，讓業者及培訓單位未來能以更加精彩的樣貌，推廣飛行運動的美好，使我國無動力飛行運動業蓬勃發展，並藉此建立飛行運動之國際交流平台。