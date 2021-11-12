WTA年終賽／謝淑薇、梅騰絲拔頭籌 首戰直落二勝出

本周在墨西哥點燃戰火的WTA年終賽，我國網球一姊謝淑薇今天凌晨與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）在雙打分組賽登場，面對第6種子的美國卡胡琪（Desirae Krawczyk）／智利瓜拉琪（Alexa Guarachi），在首盤前段一度落後的情況下，最終以7：6（7：3）、6：２勝出。

這次WTA年終賽謝淑薇與梅騰絲以女雙第3種子身份，與第1種子捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／妮柯娃（Katerina Siniakova），第6種子卡胡琪／瓜拉琪，第8種子加拿大菲奇曼（Sharon Fichman）／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos）分在同組，分組前兩名將能晉級到4強賽。

在今天的分組賽首戰，謝淑薇／梅騰絲碰上了美洲搭檔卡胡琪／瓜拉琪，僅管在首盤第二局就遭到破發，讓對手開賽後連拿3局，但台比組合隨即重新調整腳步後，在第7局回敬破發，並且將比賽帶入搶七，搶七局謝淑薇／梅騰絲連得6分，以7：3先下一城。

在辛苦搶下首盤後，第二盤謝淑薇／梅騰絲更加進入比賽狀態，在第4、8局兩度破發得手，以6：2帶走勝利，搶下分組賽首勝。

謝淑薇生涯曾三度打進到WTA年終賽決賽，其中包括2013年與中國大陸彭帥拿下冠軍，2019年則是與史翠可娃（Barbora Strycova）以亞軍成績作收，去年年終賽則是受到疫情影響停辦，今年比賽地點則是從原先的中國深圳改至墨西哥薩波潘舉行。