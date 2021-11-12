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WTA年終賽／謝淑薇、梅騰絲拔頭籌 首戰直落二勝出

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
我國網球一姊謝淑薇今天凌晨與比利時搭檔梅騰絲年終賽首戰旗開得勝。 歐新社
我國網球一姊謝淑薇今天凌晨與比利時搭檔梅騰絲年終賽首戰旗開得勝。 歐新社

本周在墨西哥點燃戰火的WTA年終賽，我國網球一姊謝淑薇今天凌晨與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）在雙打分組賽登場，面對第6種子的美國卡胡琪（Desirae Krawczyk）／智利瓜拉琪（Alexa Guarachi），在首盤前段一度落後的情況下，最終以7：6（7：3）、6：２勝出。

這次WTA年終賽謝淑薇與梅騰絲以女雙第3種子身份，與第1種子捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／妮柯娃（Katerina Siniakova），第6種子卡胡琪／瓜拉琪，第8種子加拿大菲奇曼（Sharon Fichman）／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos）分在同組，分組前兩名將能晉級到4強賽。

在今天的分組賽首戰，謝淑薇／梅騰絲碰上了美洲搭檔卡胡琪／瓜拉琪，僅管在首盤第二局就遭到破發，讓對手開賽後連拿3局，但台比組合隨即重新調整腳步後，在第7局回敬破發，並且將比賽帶入搶七，搶七局謝淑薇／梅騰絲連得6分，以7：3先下一城。

在辛苦搶下首盤後，第二盤謝淑薇／梅騰絲更加進入比賽狀態，在第4、8局兩度破發得手，以6：2帶走勝利，搶下分組賽首勝。

謝淑薇生涯曾三度打進到WTA年終賽決賽，其中包括2013年與中國大陸彭帥拿下冠軍，2019年則是與史翠可娃（Barbora Strycova）以亞軍成績作收，去年年終賽則是受到疫情影響停辦，今年比賽地點則是從原先的中國深圳改至墨西哥薩波潘舉行。

謝淑薇 卡雷茨科娃 比利

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