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教育部體育署民俗體育表演會 呈現豐富文化與藝術之美

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
教育部體育署民俗體育表演會祥獅獻瑞精采。圖／國立體育大學提供
教育部體育署民俗體育表演會祥獅獻瑞精采。圖／國立體育大學提供

110年首屆教育部體育署民俗體育表演會今天在國立體育大學體育館盛大舉行，雖因疫情影響打亂所有團隊的訓練節奏甚至被迫停訓，但來自5校112位的民俗體育好手在疫情趨緩後，於9月起積極準備本次民俗體育表演會，期待能在今天的舞台上演出精湛的民俗技藝，呈現民俗體育豐富的文化與藝術之美。

國立體育大學校長邱炳坤致詞時表示：「非常高興看到今天各校民俗體育團隊能夠在台灣疫情趨緩後，即能展現如此高超的技藝與精湛的演出。這代表我國民俗體育好手均具備克服困境並追求卓越的精神與毅力。民俗體育是珍貴的文化資產，亦是我國體育重要政策，未來國立體育大學不但會繼續協助國立台南大學辦理全國民俗體育競賽，讓民俗體育好手同場競技一展身手外，更會持續辦理民俗體育表演會，提供最好的場地具規模的競秀舞台，讓所有民俗體育團隊的技藝有更寬廣的揮灑空間與機會。」

計畫主持人王翔星教授表示：「本校自107學年起接受體育署委託辦理各級學校民俗體育深耕計畫，計畫執行的策略除了輔導每一年度36所扎根學校與辦理增能研習外，最重要的是培育民俗體育青年教師。因此，今日表演會的演出隊伍就是邀請青年教師所指導的民俗體育團隊，一方面給予學生展現的舞台，同時驗證青年教師教學的成果。」

本次表演會由桃園市立壽山國小以震撼的雷鼓之聲揭開序幕，來自台南市永康復興國小、台南女中、慈濟高中與永仁高中共同展現需要拋接、平衡、身段技巧的撥拉棒表演。台北市立明道國小以神乎其技的扯鈴技術融合音樂、舞蹈及燈光奪得如雷掌聲。國立體育大學舞龍隊以夜光龍技藝帶領所有觀眾進入神秘與炫麗的世界。緊接上場的國立體育大學武術隊以氣勢磅礡拳術震撼全場，剛柔並濟的太極拳亦充分顯現武藝的底蘊。最後壓軸演出的是新北市立鶯歌國中的舞獅表演，演出中獅子靈活表現出喜、怒、樂、驚的姿態，讓歡慶氣氛滿溢全場，最後以祥獅獻瑞、圓滿成功祝賀布聯為表演會畫下完美的句點。

國民 永仁高中

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