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羽球／戴資穎再獲BWF提名年度最佳球員 麟洋配也上榜

中央社 / 台北11日電
戴資穎。 聯合報系資料照
戴資穎。 聯合報系資料照

世界羽球聯盟（BWF）今天公布年度最佳球員入圍名單，世界球后戴資穎再獲提名，此外今年東京奧運男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟李洋也同步上榜獲得提名。

世界羽球聯盟自1998年開始增設年度個人獎項，最初僅有年度最佳球員獎，自2008年開始才將年度最佳男、女運動員分開，並依序增設年度最具潛力、最佳進步獎與男、女年度最佳帕拉選手等獎項。

根據BWF官網新聞稿指出，由於去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，導致賽季受到影響，因此成績計算期是從2019年11月1日起至今年10月31日，並新增年度最佳組合與年度帕拉最佳組合兩個獎項。

今年東京奧運戴資穎摘下女單銀牌，她也再次入圍年度最佳女子球員，這也是她連續第4度被提名，可惜過去她總與獲獎擦身而過，今年競爭對手包括東奧女單金牌得主、中國好手陳雨菲，以及西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）與日本一姐山口茜。

而在東京奧運大放異彩的台灣男雙組合「麟洋配」王齊麟與李洋，不但替台灣拿下奧運羽球隊史首面金牌，兩人今年初在泰國更是連摘3冠，王齊麟與李洋也獲得2項提名，包括年度最佳組合與年度最佳進步獎。

至於年度最佳男子球員方面，入圍者包括東奧男單金牌得主、丹麥一哥安賽龍（Viktor Axelsen），以及丹麥名將安東森（Anders Antonsen）、中國雙打好手王懿律、日本雙打名將渡邊勇大。

羽球 李洋 王齊麟

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