羽球／小戴學弟妹包辦高中盃單打冠軍 亞柏雄中大贏家

110年全國高中盃羽球錦標賽今天落幕， 戴資穎學弟妹發揮高水準，男單由郭冠麟封王，女單由黃宥薰封后，亞柏雄中是單打大贏家。

女單冠軍戰，由去年亞軍亞柏雄中黃宥薰對上台電澳根尼基中王郁曦。黃宥薰開局展現絕佳手感，第一局一路領先勝出，第二局上半場王郁曦積極進攻，一度將比分拉開至7：1領先，但黃宥薰穩住陣腳，回敬一波9：0攻勢，最終逆轉局勢，以21：10、21：17直落二擊退對手贏得冠軍。黃宥薰賽後表示，今天都有發揮該有的水準，高一奪冠後隔年失利，所以賽前有給自己設下奪冠目標，期待明年初的排名賽再次擠進前四強，等疫情穩定一點，也想盡快出國征戰。

男單決賽由亞柏雄中郭冠麟對上土銀能仁丁彥宸。郭冠麟開局就先連奪四分下馬威，後來雖一度被丁彥宸超前，但仍快速調整拿下首局。第二局一開始，郭冠麟再次以6：0穩住氣勢，更發揮高水準手感，最終歷時42分鐘，郭冠麟以21：15、21：12贏得男單冠軍。郭冠麟賽後提到，今天有打出自己期許的內容，賽前給自己的目標是前二，最終成功奪冠很開心；不久後的排名賽，期許自己能打出好成績，前進八強甚至締造佳績。