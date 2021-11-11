羽球／全國高中盃 男雙土銀能仁陳政寬、陳子亦封王

110年全國高中盃羽球錦標賽4日在嘉義港坪體育館開打，團體冠軍7日出爐，今天（11日 ）個人冠軍也產生，男單由郭冠麟封王，女單由黃宥薰封后，男雙土銀能仁陳政寬/陳子亦奪冠，女雙中租大同吳孟真/林芷均登上后座。

男雙決賽由土銀能仁陳政寬/陳子亦對決西苑合庫吳興亞/葉植鈞，雙方前幾日甫於男團冠軍戰交手，當時陳政寬/陳子亦以21：18、21：15獲勝，這場雙陳配再度發揮前幾日的氣勢拿下第一局，第二局更打出一波8：0的攻勢，最終以21：8、21：13直落二擊敗對手，僅花26分鐘成功封王。從未在高中盃贏得冠軍的陳政寬/陳子亦提到，可以高三這年奪冠非常開心，加上因為前幾天剛與吳興亞/葉植鈞對戰過，所以了解對方的球路及打法，賽前也討論了一些戰術，才可以有效限制對手，順利贏得冠軍。

女雙冠軍戰，由中租大同吳孟真/林芷均對上亞柏雄中林彥妤/詹佳穎，第一局上半場林彥妤/詹佳穎占上風，數次將比分拉開到三分差，但吳孟真/林芷均也不是省油的燈，在7：10落後之際，連拿7分將比分反超，後來居上贏下第一局。兩人第二局再拿出火燙手感，最終以21：15、21：14登上女雙冠軍寶座。賽後吳孟真/林芷均表示對今天的表現很滿意，第一局落後時，教練有提醒她們不要緊張，兩人才能夠把實力發揮出來，本次奪冠後，吳孟真/林芷均希望能延續這股氣勢，在明年初的排名賽打進前八強。

高中盃各項冠軍如下：男子團體冠軍─土銀能仁A，女子團體冠軍─亞柏雄中A，男子單打冠軍─亞柏雄中郭冠麟，女子單打冠軍─亞柏雄中黃宥薰，男子雙打冠軍─土銀能仁陳政寬/陳子亦，女子雙打冠軍─中租大同吳孟真/林芷均。

全國高中盃羽球錦標賽落幕後，國小盃緊接著16至24日在台北體育館開打，屆時將全程轉播，