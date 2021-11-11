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桌球／電視台問擁抱沒穿內褲搭檔感覺 惹怒伊藤美誠：性騷擾

聯合新聞網 / 綜合報導
東奧桌球男女混雙金牌日本水谷隼(右)與伊藤美誠。 美聯社
東奧桌球男女混雙金牌日本水谷隼(右)與伊藤美誠。 美聯社

奪下今年東奧桌球混雙金牌的水谷隼／伊藤美誠，成了所有日本人氣組合，然而當時水谷隼說出比賽不穿內褲之事引起各界討論。據日本媒體「周刊文春」最近爆料，奧運結束之後，水谷隼上一家由中居正廣主持日本電視台節目，並應節目組要求打給搭檔伊藤美誠，不料節目人員卻問她，對於搭檔不穿內褲比賽，賽後還一起擁抱的感覺，瞬間惹毛了伊藤美誠，認為這是「性騷擾」並揚言要封殺電視台。

這家日本電視台在節目中談及水谷隼過往比賽不出內褲的習慣，為增添節目的可看性，節目組也現場call out他的搭檔伊藤美誠並問她，「比賽結束後和沒穿內褲的水谷隼擁抱是甚麼感覺？」突然接到電話，還問到這個問題，此舉惹怒了伊藤美誠和經紀人，並控有性騷擾的嫌疑。

知道大事不妙後，電視台負責人也火速向伊藤美誠道歉，並把伊藤美誠通話的環節全部剪掉，也向日本桌球協會致歉，想要平息這場性騷擾風波。但有消息指出，伊藤美誠已向外界揚言此後都不會接該電視台通告。

伊藤美誠目前全力備戰11月的世界桌球錦標賽，也揚言要在女單項目復仇大陸選手。

性騷擾 金牌 日本

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