最年輕的射擊選手全運會奪第5 在德光中學創射擊社

台南市德光中學高二生吳易珊在國三畢業前愛上射擊，經1年多的努力，上月代表台南市參加全國運動會，拿下不定向飛靶第5名，為國內最年輕的選手。她在學校創射擊社，利用社團時間帶社員到靶場訓練，也是校園內最特別的社團。

2020年新冠肺炎疫情打亂了吳易珊家的國外旅遊行程，又剛好考完國中會考，她問爸爸有什麼運動是可以自己玩的，父親說附近就有靶場，就這樣帶她到柳營射擊靶場體驗，自此愛上射擊。

母親陳美瑩說，易珊較瘦，而槍枝有3、4公斤重，剛練習時相當辛苦，因撐不住槍枝重量，拿一下下手就發抖，為此易珊的父親自組訓練機、簡易健身房來訓練肌力，經過近1年的訓練，從舉槍會發抖到槍枝成為玩具，也愈打愈有興趣，成績持續進步。

吳易珊說，散彈槍1把約3.5公斤，每1發的後座力10幾公斤，剛開始學射擊時，臉頰跟肩胛骨都瘀青及疼痛，還發生因對槍枝的原理不熟悉，導致槍枝走火，差點誤傷他人。為此，有人擔心她會放棄，但她沒有被打敗，反而更認真練習，她感謝入門教練葉武昌的指導和鼓勵。

要參加全國賽，成績必須達到75分，吳易珊今年暑假參加全國潛力選手訓練營，獲得女子組第1名，並獲得獎學金，讓她更有信心，也更努力練習，並在全國運動會報名前達到報名資格，經全運專屬教練鄭鐘祥的指導，獲得第5名。

吳易珊的母親陳美瑩說，易珊1年多來的訓練獲得很多資助才能有此成績，易珊愛上射擊也推廣射擊，在學校創射擊社，教同學射擊，先教舉槍、拆解，接著是實地射擊。吳易珊對法律有興趣，希望未來能讀法律等相關科系或警大，並持續她最喜歡的射擊運動，希望未來當國手為台灣爭光。