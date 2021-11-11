體操／「鞍馬王子」李智凱宣布婚訊 甜娶交往6年女友

在東奧勇奪銀牌的「鞍馬王子」李智凱，今日於臉書拋出結婚喜訊，宣布將於愛情長跑６年的女友，邁入人生下一個階段，並表白女友為他的體操生涯中增添許多色彩，也是他能堅持下去的主要動力。大批網友也紛紛在留言區送上祝福。

李智凱在粉絲團上po出影片，向大家介紹未來的老婆就是自己的同學校的學姊，並分享兩人相處過程，「兩人從偶爾聊天到聊到深夜，甚至隔天爬不起來，手機也忘了充電」；同時他也透露由於學姊不喜歡在很多人狀況下被求婚，因此只是約朋友一起去爬山拍照，在她不知情的狀況下完成任務。他也表示原本奧運前就規劃要辦婚禮，但因為疫情的關係才延到今年。

從學生時期單純的戀愛到現在即將步入禮堂，一路走來都相當不容易，李智凱也感謝「學姊」女友這幾年不離不棄陪伴在旁，在貼文提到「謝謝這段日子陪著我走過酸甜苦辣，不論是遇到挫折、失敗與失落，或者訓練受傷伴我走出谷底，甚至要忍受我長期不在的孤獨與寂寞。」

對於即將展開的婚後生活，他也坦言有些期待又害怕，「戴上婚戒才感覺到，人生即將進入全新的階段，既期待又害怕受傷害，不過未來還有許多不同的挑戰，我們會帶著這份幸福繼續走下去。」