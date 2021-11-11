快訊

直播／今本土+0 境外移入9例自美、菲等7國入境

體操「鞍馬王子」李智凱宣布婚訊 甜娶交往6年女友

體操／「鞍馬王子」李智凱宣布婚訊 甜娶交往6年女友

聯合新聞網 / 綜合報導
李智凱在粉絲團宣布即將結婚喜訊。 截圖自影片
李智凱在粉絲團宣布即將結婚喜訊。 截圖自影片

在東奧勇奪銀牌的「鞍馬王子」李智凱，今日於臉書拋出結婚喜訊，宣布將於愛情長跑６年的女友，邁入人生下一個階段，並表白女友為他的體操生涯中增添許多色彩，也是他能堅持下去的主要動力。大批網友也紛紛在留言區送上祝福。

李智凱在粉絲團上po出影片，向大家介紹未來的老婆就是自己的同學校的學姊，並分享兩人相處過程，「兩人從偶爾聊天到聊到深夜，甚至隔天爬不起來，手機也忘了充電」；同時他也透露由於學姊不喜歡在很多人狀況下被求婚，因此只是約朋友一起去爬山拍照，在她不知情的狀況下完成任務。他也表示原本奧運前就規劃要辦婚禮，但因為疫情的關係才延到今年。

從學生時期單純的戀愛到現在即將步入禮堂，一路走來都相當不容易，李智凱也感謝「學姊」女友這幾年不離不棄陪伴在旁，在貼文提到「謝謝這段日子陪著我走過酸甜苦辣，不論是遇到挫折、失敗與失落，或者訓練受傷伴我走出谷底，甚至要忍受我長期不在的孤獨與寂寞。」

對於即將展開的婚後生活，他也坦言有些期待又害怕，「戴上婚戒才感覺到，人生即將進入全新的階段，既期待又害怕受傷害，不過未來還有許多不同的挑戰，我們會帶著這份幸福繼續走下去。」

結婚 愛情 孤獨

相關新聞

體操／「鞍馬王子」李智凱宣布婚訊 甜娶交往6年女友

在東奧勇奪銀牌的「鞍馬王子」李智凱，今日於臉書拋出結婚喜訊，宣布將於愛情長跑６年的女友，邁入人生下一個階段，並表白女友為他的體操生涯中增添許多色彩，也是他能堅持下去的主要動力。大批網友也紛紛在留言區送

LAVA 台灣鐵人與 DHL快遞跨界聯手 打造綠色運動賽事新篇章

將於 11/20 所舉辦的 Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華 圖/官方提供 台灣知名賽事公司 LAVA 台灣鐵人公司於今（10）日正式宣布與全球國際快遞服務領導品牌 DHL 國際快遞建立合作關係，D

競速溜冰／中華隊世錦賽再添1金 官方多次正名台灣

台灣隊日前在2021年世界競速溜冰錦標賽已摘下1金、1銀、1銅，台灣女將楊合貞昨晚在成年女子3000公尺接力決賽與李孟竹...

高球／接獲10億美元贊助 歐巡賽明年起改名重新出發

世界職業男子高球巡迴賽中，地位排名僅次於美巡賽的歐巡賽（European Tour），同意接受杜拜企業DP World的...

北京冬奧設抗議區？IOC：由當地公衛措施決定

國際奧林匹克委員會（IOC）北京冬奧協調委員會主席今天表示，明年2月北京冬奧是否設立官方抗議區，須視當地COVID-19...

重如泰山的感動 奧運舉重金牌：郭婞淳

郭婞淳在東京奧運場上，憑著挺舉133公斤，抓舉103公斤，確定拿到夢寐以求的2020年東京奧運金牌，接下來她還有一次試舉機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。