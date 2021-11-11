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空手道／世錦賽下周登場 文姿云瞄準奪牌12日啟程

中央社 / 台北11日電
文姿云。圖／聯合報系資料照片
文姿云。圖／聯合報系資料照片

東京奧運空手道銅牌女將文姿云明天晚上將搭機飛往杜拜，參加世界空手道錦標賽，前兩屆世錦賽她都摘下銅牌，今年再次出征，盼能突破過往戰績、改寫獎牌成色。

2年一度的世界空手道錦標賽原應在去年舉辦，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響取消，順延至今年復辦，比賽地點在杜拜，將於11月16日開打，預計共有來自117個國家、計1054名選手參賽。

文姿云在今年東京奧運空手道女子55公斤量級鍍銅，返台後又在全國運動會摘金，她接受媒體訪問時說，現在的她希望懂得如何去享受比賽，訓練時也不會再鑽牛角尖，只要求自己在當下盡力做到最好。

不過文姿云奧運結束後，和長期合作的教練黃昊昀暫時分開，改以亞運培訓隊的教練團負責，並由嚴子堯臨場指導。對於今年世錦賽，嚴子堯表示，文姿云是個非常成熟的選手，他最重要的工作就是在場邊提醒，讓選手迅速進入比賽情境。

文姿云在東奧結束後人氣飆漲，活動一個接一個，不過嚴子堯強調，這並不影響文姿云的訓練狀況，「奧運結束後大約2個多禮拜，她就回到國訓中心開始專心備戰」。

過去文姿云曾在2016、2018世錦賽拿下銅牌，日前她出席活動時曾說，今年世錦賽她除盼能維持在世界前3，更期望自己可以成為世界冠軍。

嚴子堯表示，文姿云近來的訓練狀況不錯。但他透露，這次比賽不會給文姿云設定太多目標，只希望能把訓練成果展現出來，只要能夠打出理想的內容，「文姿云要在世錦賽奪牌不是難事」。

文姿云 世錦賽 亞運

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