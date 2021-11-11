北京冬奧雪撬道閘門故障 導致波蘭選手訓練時骨折

在北京延慶冬奧賽場訓練的波蘭雪撬選手索霍維奇，8日因賽道顯示綠燈通行後，中途撞上一座應升而未升的閘門，導致左膝骨折。他並指控工作人員反應遲緩，半小時後才將他送醫。

路透社10日報導，現年25歲，曾參加2018年平昌冬奧的索霍維奇（Mateusz Sochowicz）表示，事發時他試圖跳越那道閘門，但卻來不及跳起。如果他當時不作反應，後果將是悲劇。

新華社則報導，索霍維奇事發當晚已進行手術，過程非常順利，目前正在康復中。

事發地點是位在北京市延慶區的「雪遊龍」國家雪車雪橇中心，索霍維奇參加的是這座中心舉辦的國際訓練週，也是這座中心在北京冬奧會前進行的最後一項測試活動。此後，當地還將在11月19日舉辦雪橇世界盃賽，是中國首次舉辦世界盃級別的雪撬賽事。

報導指出，將參加北京冬奧無舵雪橇比賽的索霍維奇，8日在訓練時看見賽道入口亮起綠燈，便駕雪撬出發。不料，他在中途一個彎道赫然發現，閘門應升起而未升起，在躲避不及下直接撞上閘門，導致左腳膝蓋骨碎裂，右腳也被割傷入骨。

根據報導，索霍維奇指控，事發時現場工作人員反應遲緩，且「非常無能，事發時手足無措」，不但讓他在冰上等了半個小時才被送往醫院動手術，工作人員到場後，更有人試圖用手套觸摸他因傷暴露的骨頭。

新華社則報導，事發後，國際雪橇聯合會會同場館團隊對賽道進行了全面檢查，並對訓練組織流程進行優化，當天訓練活動得以恢復。