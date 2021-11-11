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F1／ 巴西官方稱疫情防治有成 聖保羅大獎賽12日起舉行3天

中央社 / 聖保羅10日專電
巴西官方稱疫情防治有成，聖保羅大獎賽12日起舉行3天。 法新社
巴西官方稱疫情防治有成，聖保羅大獎賽12日起舉行3天。 法新社

睽違巴西近兩年的世界一級方程式賽車（F1）將於12日至14日在聖保羅市英特拉格斯賽車場（Autódromo deInterlagos）舉行，門票售出100%（超過17萬張）。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，一級方程式賽車巴西大獎賽從1973年開始舉行以來，2020年首次取消。之後一級方程式賽車主辦單位與聖保羅市簽署協議，巴西大獎賽（GP do Brasil）改名為聖保羅大獎賽（GP de São Paulo），協議有效期5年，從2021年開始。

雖然疫情還沒結束，在經歷一段巨大的痛苦後，一級方程式賽車將於本週末重返英特拉格斯賽車場，預料將帶給齊聚在聖保羅的巴西、南美洲和其他地方的賽車迷一定的解脫感，這都拜疫苗接種所賜。

根據聖保羅州政府今天在疫情記者會公布的數據，聖保羅州的完整接種覆蓋率目前達70.96%，相當於3280萬人已接種兩劑或單劑（嬌生）疫苗。如果只算18歲以上人口，這個比率上升到90.11%。

聖保羅是巴西第一個達到70%以上疫苗接種率的州。排名第二的是南馬托格羅索州（Mato Grosso doSul），65.29%的人口完整接種COVID-19疫苗；其次是南大河州（Rio Grande do Sul），62.43%。

此外，11月4日至11日，聖保羅州645個城市中有553個沒有通報死亡病例。

聖保羅大獎賽籌備單位為切實維護公共衛生，制定一系列有關COVID-19的安全規定，包括除吃喝外必須戴口罩；所有12歲以上的人都必須通過由法國—巴西新創公司Mooh!Tech開發的Chronus i-Passport應用程序證明已接種疫苗，這是聖保羅大獎賽的官方許可證。

尚未接種兩劑疫苗者必須進行新型冠狀病毒抗原檢測（賽前24小時內）或PCR核酸檢測（賽前48小時內）呈陰性。12歲以下的小賽車迷不能接種疫苗，必須進行陰性檢測。酒精凝膠將分布全場。

聖保羅州長多利亞（João Doria）在記者會上說，聖保羅大獎賽對聖保羅市的經濟影響估計為巴西幣8.1億元（約新台幣40億9280萬元），77%的門票出售給非聖保羅市民，使得聖保羅大獎賽成為城市經濟的重要活動。

保羅 F1

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