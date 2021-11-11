LAVA 台灣鐵人與 DHL快遞跨界聯手 打造綠色運動賽事新篇章

將於 11/20 所舉辦的 Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華 圖/官方提供

台灣知名賽事公司 LAVA 台灣鐵人公司於今（10）日正式宣布與全球國際快遞服務領導品牌 DHL 國際快遞建立合作關係，DHL 國際快遞將贊助 LAVA 台灣鐵人公司所舉辦之 IRONMAN 國際鐵人三項賽和 LAVA 系列賽事，跨產業聯手打造綠色運動賽事新篇章。

LAVA 台灣鐵人公司一直致力於打造環境友善及永續經營的運動賽事，鐵人公司總經理鄭世奇表示：「從將近 10 年前開始，我們就鼓勵選手自帶環保杯，減少賽事活動產生的垃圾是公司最重要的核心理念之一。此外包括，推動無紙化電子成績證書；獎牌以再生材料製作，如自然掉落的牛樟樹枝或是回收玻璃重製等等，都是希望透過綠色賽事的舉辦，帶出更深的運動意涵，運動是為了健康的生活，而對環境的友善、資源的重複再利用，也都是為了創造更健康的環境。

這樣的理念和 DHL 國際快遞邁向零碳排放的『GoGreen』計畫，以及成為綠色物流標竿企業的目標不謀而合，我們很高興能和 DHL 國際快遞跨界合作，一起打造更優質的綠色生活環境。」今年 DHL 國際快遞將贊助 11 月 20-21 日於墾丁舉辦的 LAVA｜Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華，以及 12 月 4~5 日 LAVA 屏東大鵬灣鐵人三項賽；明年則有 3 月 5~6 日的 IRONMAN 70.3 台東國際鐵人三項賽及 Iron Girl女子鐵人三項賽、5 月 14~15 日的 LAVA 環屏東自行車挑戰賽、以及 10 月 1~2 的 IRONMAN 70.3 墾丁國際鐵人三項賽，都將由 DHL 國際快遞贊助，相信在疫情後邊境重新開放的時代，共同的綠色健康生活理念，將持續吸引國內外超過 30 個國家的好手齊聚台灣。

優秀的賽事不乏知音相惜，LAVA 台灣鐵人公司很榮幸能攜手合作有著相同理念的 DHL 國際快遞，相信將在未來的活動中碰撞出精彩的火花，一起為推動綠色賽事、永續地球盡一份心力。

圖/官方提供

責任編輯：Ian

新聞來源：台灣鐵人三項公司

＊賽事新聞，盡在運動筆記