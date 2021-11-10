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高球／接獲10億美元贊助 歐巡賽明年起改名重新出發

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
主打歐巡賽的英國高球名將李威斯伍德與妻子兼桿弟 Helen Storey 。法新社
主打歐巡賽的英國高球名將李威斯伍德與妻子兼桿弟 Helen Storey 。法新社

世界職業男子高球巡迴賽中，地位排名僅次於美巡賽的歐巡賽（European Tour），同意接受杜拜企業DP World的10億美元贊助，同時更名為DP World Tour。

更名後的巡迴賽每場比賽至少都有200萬美元總獎金，目前則是總共40場裡面有21場不到200萬美元，7場連100萬都不到。

下周的巡迴賽錦標賽總獎金高達900萬美元，冠軍獎金就有500萬。歐巡賽主辦單位和DP World簽署10年，每年至少5000萬美元的贊助合約，還可以選擇續約10年。明年首屆DP World Tour 共有47場比賽，總獎金將首度突破2億美元。

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