高球／接獲10億美元贊助 歐巡賽明年起改名重新出發

與搭檔為台灣拿下桌球混雙的銅牌，東京奧運讓廿歲的林昀儒一戰成名，但少人知悉的是，在此之前，這個台灣新世代的桌球一哥，投入在球場上的時間已經超過十年。這場奧運會，不過是他選手生涯攀升階段的里程碑之一。

2021-11-10 11:30