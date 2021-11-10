聽新聞
test
0:00 / 0:00
高球／接獲10億美元贊助 歐巡賽明年起改名重新出發
世界職業男子高球巡迴賽中，地位排名僅次於美巡賽的歐巡賽（European Tour），同意接受杜拜企業DP World的10億美元贊助，同時更名為DP World Tour。
更名後的巡迴賽每場比賽至少都有200萬美元總獎金，目前則是總共40場裡面有21場不到200萬美元，7場連100萬都不到。
下周的巡迴賽錦標賽總獎金高達900萬美元，冠軍獎金就有500萬。歐巡賽主辦單位和DP World簽署10年，每年至少5000萬美元的贊助合約，還可以選擇續約10年。明年首屆DP World Tour 共有47場比賽，總獎金將首度突破2億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言