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競速溜冰／中華隊世錦賽再添1金 官方多次正名台灣

中央社 / 台北10日電
台灣女將楊合貞昨晚在成年女子3000公尺接力決賽與李孟竹、劉懿萱聯手，擊敗哥倫比亞，再添1金。 截圖自World Skate臉書﻿
台灣女將楊合貞昨晚在成年女子3000公尺接力決賽與李孟竹、劉懿萱聯手，擊敗哥倫比亞，再添1金。 截圖自World Skate臉書﻿

台灣隊日前在2021年世界競速溜冰錦標賽已摘下1金、1銀、1銅，台灣女將楊合貞昨晚在成年女子3000公尺接力決賽與李孟竹、劉懿萱聯手，擊敗哥倫比亞，再添1金。

台灣隊遠征在哥倫比亞舉行的世界競速溜冰錦標賽，楊合貞先是在成年女子組1萬公尺計點淘汰賽奪銅，隨後又在1000公尺爭先賽摘金，而台灣選手趙祖政同樣表現不俗，在成年男子組1000公尺爭先賽添得1面銀牌。

台灣隊昨天深夜再傳出捷報，已手握2面獎牌的楊合貞在成年女子3000公尺女子接力決賽與隊友李孟竹、劉懿萱輪流上陣，而哥倫比亞隊率先發動攻勢，甩開其他3隊，並由台灣隊與哥倫比亞取得領先。

不過，在比賽即將進入最後1圈，由李孟竹先取得領先位置，準備交給最後一棒楊合貞時，卻發生下雨、造成比賽中斷的插曲，台灣隊歷經重賽，最終以4分12秒408擊敗地主隊的4分12秒431，拿下1面金牌，台灣隊本屆世錦賽累計2金、1銀、1銅，暫居第2。

中華民國滑輪溜冰協會臉書引述總教練林詠翔的說法，他表示，儘管遇到重賽壓縮到休息時間，「但這面金牌絕對是定心丸，穩住軍心繼續前進」。

林詠翔指出，這次世錦賽也攸關2022年世運會的資格，全世界只有32個名額可以參加世運會，教練們正在擬定各種戰術來繼續突破對手，接下來3天的公路賽同樣相當重要。

台灣女團其中2名成員李孟竹、劉懿萱都來自屏東，看到她們為台灣隊摘金，屏東縣長潘孟安也在臉書發文，直呼感動，除了感謝選手和教練們克服COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，為國爭光外，也謝謝官方轉播多次以Taiwan稱呼台灣隊。

楊合貞3度登上頒獎台，她賽後接受大會訪問時表示，「哥倫比亞隊實力強勁，要擊敗她們其實很困難，但我們抱持著盡全力的態度去比賽。」

楊合貞 世錦賽 滑輪溜冰

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