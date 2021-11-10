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北京冬奧設抗議區？IOC：由當地公衛措施決定

中央社 / 倫敦9日綜合外電報導
明年2月北京冬奧是否設立官方抗議區，須視當地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公衛措施而定。 美聯社
明年2月北京冬奧是否設立官方抗議區，須視當地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公衛措施而定。 美聯社

國際奧林匹克委員會（IOC）北京冬奧協調委員會主席今天表示，明年2月北京冬奧是否設立官方抗議區，須視當地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公衛措施而定。

路透社報導，維權人士有意針對2月4日至20日舉行的北京冬奧，因為中國對待新疆維吾爾人等穆斯林少數族裔的方式，被認為犯下違反人道以及種族滅絕罪，但中國駁斥這項指控。

2008年北京夏季奧運期間，公共公園設置了3個指定抗議區，但未看到任何示威活動。

北京冬奧協調委員會主席薩馬朗契（Juan AntonioSamaranch）告訴記者，抗議的權利載明在主辦城合約中。

他說：「那些是我們規範自己與組委會關係的一套嚴格規定，現階段有一項限制條款。尚未平息的疫情改變了很多事情。」

「我們致力執行奧林匹克憲章（Olympic Charter）以及主辦城市合約明定的所有事項，但必須在中國與國際相關公衛當局訂定的COVID防護措施嚴格框架下執行。」

冬奧

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