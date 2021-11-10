自行車／殘念的一日雙塔520

(謝謝補給車小盛還辛苦地幫我們拍照)

慶功宴不能亂參加

到底我為甚麼會自殺式的，參加硬梆梆的魔鬼賽事一日雙塔520賽事，這一切只能從2020說起，一場為了慶祝完成2020北高/雙塔完賽聯合慶功宴，因為小禮物餅乾背後的摩斯密碼數字，成就了學長帶領菜鳥學弟妹再次挑戰一日雙塔，所謂擇日不如撞日，就這樣入坑，於是乎隔天就將保母車確認好，不讓大家有退位的機會，就這樣當天餐會出席的人員，幾乎都入坑！哈哈～頭腦突然壞掉很可怕的。

來攪局的疫情讓訓練大亂

大家說好了６月開始練車為雙塔賽事做準備，好死不死５月底遇到了新冠肺炎襲虐台灣，開始經歷了快為期三個半月被限級管束日子﹐出門者像是全民公敵，會被罵不約束自己一直外出，自私不自我約束在家閉關，大家為了安全起見，也只能服從政府的指令，再者出去運動也要大家全程戴口罩，真的很難適應，隨著不確定的解封時間，所以訓練的日期一直往後拖延，到最後甚至一直覺的賽事應該會取消，主辦單位應該會暈倒，因為我一直祈禱賽事取消，但是沒想到還是要辦還是要面對~~哭哭

(攝影師~小凱)

集訓

９月底隨著疫情緩緩被控制住，大家開始可以外出，於是集訓計畫必須緊鑼密鼓正式展開 09/26西濱100復活約期 這天臨時家裡有狀況於是我缺席了，不能去訓練的我也覺得難過可惜，但是這突發奇來的狀況，讓我思考可能要面臨了雙塔可能不能參加的危機，出現了為難跟沮喪很多天，最後只能且看且走一切順其自然了，過一周算一周再看看能不能去 10/03紅樹林-北海岸-基隆100K 太久沒騎車的我直上100K感覺有點硬，這天又超級熱的氣候整個快燃燒，帶錯口罩不透氣，還要努力地踩踏跟上隊友，還有開始練習輪車的方式，騎到快折返時真的快吐了，外加又遇上生理期的我開始出現暈眩現象，隊友們讓我在折返處休息一下下(真的只有一下下5分鐘)，繼續拼命折返~大概是太久沒騎車，大概是身體不適，這天騎完我內心有點怕出現茫然，當然最謝謝我的隊友一路的幫忙照顧，寶哥一直押後確認大家都有回到終點

10/04第一次的線上會議

大家因為疫情的關係不能群聚，也因為賽事時間的關係第一次開會，討論如何因應面臨即將到來的賽事做規劃，及每個人的任務分配，還有訓練模式計畫。

10/09紅樹林-巴拉卡萊爾富-金山小7

本來這天是要騎西濱，但是上周我騎完北海岸出現陰影，這條路是我未來賽事要出發的起點嗎？我一直問隊友確認，內心OS:一路一直上上下下那我不就很快就累垮，於是我厚臉皮的許願拜託大家可以在陪我騎一次北海岸嗎？我不想面對它產生產生害怕感，我想要弄熟他，因為亂許願~謝謝寶哥還幫忙加了一段巴拉卡練腿力，好加在有這天的訓練幫我把我上周的陰影害怕給丟了，這天的另一個重點還是大家輪車的訓練，雖然感覺還是有點亂，但是比起第一周有好一點。

(原來富貴角燈塔在這裡第一次來耶)

10/17台北-雲林250K ( 兩鐵列車回程 )

這周是我們規劃最長距離的訓練，廖添丁廟出發終點目標是斗六火車站，這天丞相給了大風，讓我們輕鬆踩踏就隨便都是高速列車，後龍坡隨隨便便輕鬆騎上去，輪車方面～麵哥說女生不用輪車，我回他先讓我試試看吧！我現在練習累了回家可以休息，我寧願練習時選擇困難，也不要當天無能無力，因為老天總是不會讓你輕鬆過關，只是考驗來的都是很臨時，出現特殊狀況我跟隊友兩人輪流個破胎４次（一人兩次），這機率實在少之又少吧！而且這是我第一次破胎所以感覺很可怕，其中一台因為是無內胎輪，大家研究換輪耽誤了不少時間，讓我們破胎組的內心很過意不去，這也耽擱了不少時間導致最後我們要追火車，聽到麵班長說：我們可能要撐一下追火車，破胎二人組很安靜地不敢說話，還好最後有追上火車化解危機，第一次坐鐵列車回來真的很特別。

(最後一刻趕上火車超驚險的)

10/22 第二次的線上會議

針對了大家最近騎車的優缺失，雙塔可能會發生的狀況，在次地做了討論修正10/24 環大台北 但是因為天氣不做美，下大雨為了安全起見，取消了約騎~殘念 10/31西濱－永安（吃飯開會）最後一次輪車訓練，說實在的我們的默契真的已經到達了一個很不錯的狀態，連最後的逆風，都能談笑得回歸，這是我騎西濱以來回程最快的一次，有一種開心灑花感，下周就要正式上場了，希望也能一切順利，所以今天也順便進行高強肚練習，及賽事物資的分發。

(不知道在忙什麼的一群人)

11/05賽前非常重要的一天

因為是凌晨１２：００正式出發，所以這天大家都會選擇請半天假回家睡覺，我也很努力地想要睡著，但是本屬於緊張型的我，遇到大事件就只會更亢奮，翻來覆去睡不著不說，只好硬是強迫自己不能開眼不能動，最後撐一小時起來後得到的結果是直接落枕，早知道就不要睡不要躺（但要是能早知道就好了..這樣的後果也讓我開騎的路上提早出狀況)

(台北組準備出發中)

雙塔520K賽事正式登場保母車來接送，已經比預計時間提前出發的我們居然碰上塞車，所以抵達會場距離出發時間也沒多久了，整裝完成後到出發到起點，學長說好像因為疫情今年參賽的人變少了。

(我們要出發了)

時間終於來到12:00出發，開騎５分鐘後我就知道我完蛋了，大腿怎麼這麼痠痛，開始回想為了因應５２０賽事讓肌耐力變更好，這個月每個星期三我都去上了重訓課，因為平常練車約騎都是星期日，所以我上完肌力課後有足夠的休息時間，我騎起車來都不影響，但是我忘記賽事是星期六出發，所以沒去作時間上的調整，這樣我上完課少了一天的恢復時間，開騎五分鐘後我就發現我大腿炸酸，我當下真的有驚嚇到，怎麼會這樣才騎幾分鐘耶！就感覺大腿很酸痛！是要叫我直接可以騎回家了嗎？我犯了不該犯的錯誤，整路我不敢說話只能認真在認真，很怕跟不上隊友拖累隊友，再來不知道是不是落枕影響了腰，我騎到第一個休息點的一路上右側腰背開始疼痛，是感覺很強烈的痛但我不敢說，還好我不用輪車….所以只要想著我努力跟著就好。

(隊友破輪換胎時我一個人在旁邊沉思 )

一路跟在後面，每個休息點來的很快，時間來到３：００多…說實在的我也不知道我已經騎到哪，剛好隊友破輪換胎，我一個人走到最旁邊去思考現在的身體狀態能騎不能騎，這次的狀況對我來說也是一種全新的考驗，當下苦笑老天爺真的就是不會給你太輕鬆的路，也怪自己為何沒有在細心一點調整，也謝謝喬安知道我的狀態後一把幫我按壓肩頸放鬆，那一下真的痛到骨子裡去發出哀號聲，當下也做了決定，只要我影響隊伍速度我就先上車，隊伍回到道路上，我騎到面哥旁邊發問，我們有在預計時間內嗎？他回答均速還有３０慢了4分鐘左右但是還好，我內心思考那這這樣還行，我要再努力一點不能拖累大家。

這個夜晚謝謝學長們一路辛苦地幫忙破風領航輪車，一路的照顧我們這些菜鳥，我就跟廢人一樣一無是處，就這樣一路努力跟到了要吃早餐的休息點，拿了早餐後默默走到最旁邊坐下，氣自己的身體不爭氣，都是賽事老司機了還有這種失誤，還讓他發生在這天，默默地流下兩滴淚，告訴自己哭也沒有用，你要用什麼方式重新回復才是現在重點，狠狠的咬著饅頭(逼自己一定要吃下去東西)，低著頭看著地板也讓脖子放鬆一下，也謝謝大家開始用各式各樣的手臂器具幫我肩膀放鬆，厚厚的噴上我的好朋友撒隆巴斯…走去看隊友有沒有別的需要幫忙，轉移注意力在傷痛上，還好後來撒隆巴斯效用發威，一種舒暢的涼快感出現，我開始慢慢地回魂了。

(各種醫療按摩拯救隊友中)

一路上我們速度都很穩定２８～３２之間，相信一路上也有人跟上我們的小隊列車，因為我們在做鍊條式輪車法，那需要有一定的默契跟轉換，有幾個車友不小心插進隊伍中間可能想幫忙，但是因為沒有配合過，導致輪車順序出亂.效應不佳.節奏感大亂.種種情況考量下為了安全性，我們只能請你們在後面跟著就好，但是不能在隊伍中間，因為跟太近時我們還是必須考慮安全性，不是不歡迎相信你們都能理解吧！

(不知道這台列車有沒有幫助到別人)

出發就知道這場只有沒風外加豔陽，太陽升起後一直高高的燃燒到下午５：３０，因為太熱一直消耗的每個人的體能，後段漸漸地開始身體都出現了狀況，大家輪流時間身體不適外加中暑（天氣害我們折損兩名大將），隊長說我算是早買早享受（第一個掛掉第一個復活這算是誇獎嗎?）後來我居然還能復活到邊騎邊唱歌，加入破風隊員行列，為了不拖累大家還要停下來等我喝水，有一段路上再確認騎乘的安全性後，我開始試著邊騎邊拿水壺喝水，雖然還是會掉速害怕，但是我這次努力嘗試了（謝謝Ada教練之前耐心教我騎車喝水有時候狀況真的可以逼出人類的極限）。還在覺得安全的路段嘗試著變換姿勢握上把，讓身體脖子可以換姿勢休息。

進入高雄市區後一路上走走停停，肩膀的緊繃感再次一直上升，最後打敗我決定放棄的不是腿力不足而是暈眩……在休息站我站起來後突然頭好暈，等了一下後繼續出發，到下一個休息點７－１１後暈眩持續發生，維持的時間更久，於是我決定４００就收，雖然離終點只剩下１０８公里，但是我比誰都清楚，我上次昏倒後撞到頸椎花了多久時間養傷復原，所以騎車更不能去冒這個風險，尤其在這之前隊友發生了甚麼事更是一種警惕，最後大家也開會討論出大家還是以團出團進為主…我們一起留下不完美的遺憾，一切未完待續。

(熱浪來襲各種崩潰-攝影師小凱)

(雙塔一路上各種累癱)

遺憾亦有歡樂也得無限創造

雙塔在不完美中落幕，但我們都知道除了雙塔這天的甘甜苦外，這過程中所發生一切事情都是回憶，我們獲得更多更珍貴的情誼，感受更是深刻，其中不離不棄團出團進我們也做到了，要一起團棄也不容易，還要求學長除了要破風外，賽後還要讓我們80，相信學長以後看到我們一定快跑走。

(1106這天屬於我們10人的傳奇故事，可以說嘴一輩子)

謝謝Eric特別安排帶領我們賽後到東港東昇餐廳大吃一頓，用最好吃的黑鮪魚料理撫平我們DNF的心，也非常感謝老闆安排搭配超級好吃的黑鮪魚大餐，真的入口即化每一道菜都是經典中的經典，還每一到菜都細細地介紹菜名作法，但是因為太好吃了,害我專注力都在吃得上面，不然我明年再去一趟再吃一次，這樣我就可以再好好記住菜名，老闆還說明年在騎快一點6:00先騎去吃飯幫我們備餐在裡面，哈哈哈~所以為了吃我們要在報名一次嗎？老闆好壞歐。

(東昇餐廳超美味料理)

(雙塔遊戲完後~我們進行黑鮪魚遊戲果腹)

Believe黑騎士團隊，我真的很謝謝這個團隊，他們知道我騎車真的不行，總是幫忙我教導我等我，讓我跟著學習成長，一句團出團進讓我吃了很大顆的定心丸，因為我真的很怕跟丟，但是這一路上女生都被保護得很好，我也一路為了一個信念相信我們的隊員，一路一直挑戰自己撐到極限。

(雙塔學長組)

(雙塔學弟學妹組，我們三個女生被保護的超好的)

要特別感謝麵哥.寶哥這兩位隊長，對雙塔路線詳細的研究分析，休息點規劃，訓練時都一前一後的帶隊押隊著 明祥哥.聰哥.George.Eric是超級堅強的破風手，Eric賽後還帶大家吃黑鮪魚美食 Peter總是一直尋找不同方式激勵我，這次終於可以換成我讓你叫我不要說話了~哈Lydia大材小用在這團隊哩，月騎量1000K，以你的實力真的２２小內的，最有實力的女超人破風手，二話不說陪著大家棄賽 真的辛苦你了。喬安聯絡補給車，後勤的所有規劃幫忙，外加神來一筆的幫我肩膀按壓奏效謝謝 補給車小盛/老灰阿一路上無微不至的補給照顧，還有暗黑料理補充熱量，真的謝謝你們了。小凱 熱情又熱心的臉友，除了北雲那天趕來支援拍照外，雙塔這天也趕來幫我們拍照，又衝回去上班真的辛苦你了 悠活單車DD哥/牛哥 幫我檢查車子，讓他乖乖地陪我征戰 余文彥教練 謝謝這個月幫我惡補了肌力訓練還有謝謝一路上一直幫我加油的朋友，還有跟我說可以支援我的朋友，雖然很想遇到大家最後我要謝謝我的身體，面臨了我知道很不好的狀態，還能敗部復活。當了一陣子的破風手，但是能力不足實在沒辦法一直回報位置。

(報告雙塔學長全數被學弟妹弄陣亡~計畫成功)

我心裡面對雙塔感覺 關於雙塔這件事，我要先跟獨推比賽的人說聲:{我真的很佩服你們}，一個人需要更大的勇氣和毅力，你問我對於沒有騎進24小時內或沒有完賽有沒有覺得遺憾，我真的覺得只是可惜而已，因為我知道我們付出多少努力，因為我知道我們是很有機會的，只是敵不過爆熱的天氣，導致大家的身體開始出問題，但是這就是現實啊 ! 有人適應有人不適應 ，結果當然出現不同，這場賽事不管是賽前準備的每一個環節，賽事開始大家互相照顧支援，每個人出狀況後都在盡力做超出極限的事努力撐著，這個氛圍一路感染著我們，支撐我騎下去的每一個動力，我自己很清楚我自己一開始出現狀況的時候，我就已經不是為了24小時或完賽為目標，而是為了我們這個團隊想要堅持，為了每個之前挺著我的隊友努力在賽道上，雖然可惜的是沒有完賽，珍貴的是過程，還有我們一路上，一個隊員都不放棄團出團進不離不棄的那個承諾，決定團滅也需要勇氣，這場賽事是屬於我們每一個人的回憶，沒完賽又如何~那已經不是重點了。

1.終於可以放我一張很喜歡的照片了謝謝小凱拍攝

2.也真的特別謝謝小凱總是熱情熱心相助，自己騎了100多公里來找我們再回去，真的很感謝你還辛苦地幫我們拍照

3.雙塔就是一個兩天不睡覺的賽事，本人已累翻。

4.記得去年要參加雙塔寶哥開給我的一個要實現的事，就是要學會騎車拿水壺喝水，我現在能很驕傲地說我完成了。

5.未完待續

司機花絮番外篇

原來司機在我們離開的時候也有玩好玩滿，吃吃喝喝就算了，有臭豆腐還不打鼓敲鑼讓我聽到害我沒吃到，而且老灰阿還很貼心，多準備一台公路車說我們不行他替我們上，我們替他開車，還好我們很團結說甚麼也不給他機會，不過說真的這一路上很謝謝兩位司機小盛跟老灰阿幫忙，因為等待其實是比下場比賽還辛苦的，沒有你們的後援沒有我們的完整與安心，所以你們也是我們團隊的一份子，一路上辛苦你們了。

最帥司機小盛/老灰阿 一定要給你們一張特寫帥照的

司機豐富的補給品

一度我真的以為是參加野餐的

我們的裝備包很好用推薦給大家