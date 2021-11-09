體操／規則修改鞍馬王子挑戰大 李智凱歸零重新出發

東京奧運結束後體操規則重新修改，「鞍馬王子」李智凱的難度分一口氣被扣了0.7分，要回到過往的6.7分還有很長一段路要走，他信心滿滿地說：「會讓大家看到3.0的我。」

東京奧運體操鞍馬銀牌得主李智凱今天下午出席贊助品牌在信義區旗艦店開幕活動，昨天他在個人Instagram上貼出一段訓練的影片，畫面中他從鞍馬上慘摔落地，他在留言中寫到：「回到原點。」

李智凱受訪時表示，體操每屆奧運結束後都會重新修訂規則，針對動作給分做調整，他無奈地說，東京奧運奪銀的6.7分難度分，在新規則下只剩6.0分，「我有2個動作難度被下修，還有1個動作不能做，一口氣就被扣了0.7分。」

值得一提的是，今年東京奧運李智凱鞍馬成套的難度分是6.7分，但若以2016年里約奧運之前的起評分，則是7.2分。

而李智凱的恩師、同時也是體操國家隊總教練林育信則表示，規則修改大家都有受影響，但他認為對愛徒差別不大，「至少湯瑪斯迴旋的部分還是可以做，現在我們要做的就是將動作重新編排，找出最適合他的方式。」

依照目前規劃，李智凱下一次出賽是明年3月出征卡達，接下來則轉戰埃及，結束後就開始備戰成都世大運和杭州亞運，林育信神秘地說：「大家要有心理準備，明年開始李智凱可能會常常落馬。」

李智凱承認，他在IG上的影片，也是在暗示大家未來要「習慣」他落馬，他強調，雖然難度分要重新拉回過往水準並不容易，但他沒有害怕這項挑戰，他也說：「我會讓大家看到進化成3.0的我。」