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網球／威廉絲姊妹故事成電影 盧彥勳感觸滿懷
由威爾史密斯主演的《王者理查》，敘述父親理查威廉斯、大小威廉絲姊妹一家的心路歷程，是一個關於家庭、信念、愛與榮耀的故事，全家憑著堅定的意志和強大的信念，擊敗看似不可能戰勝的劣勢，打破世俗成見、共同實現夢想，造就兩位傳奇運動員，剛退役的前網球「一哥」盧彥勳今天偕同全家參加電影首映會，對於電影情節特別感同身受。
盧彥勳提到，同樣身為網球選手，能體會到成功的運動員，背後都有非常大的家庭力量，今天和哥哥、媽媽一同觀影的他說：「不管是運動選手、家庭、父子關係，都可以從這部電影得到非常大的啟發。」
東京奧運摘下金牌的「舉重女神」郭婞淳和「拳擊女王」陳念琴也搶在首映前搶先欣賞《王者理查》，兩人專項雖非網球，但和盧彥勳一樣很有感觸。
歷經抗癌過程的陳念琴認為，這部片可以讓處於低潮的人，獲得滿滿的力量，找到方向鼓勵自己；郭婞淳跟片中角色同樣都有做筆記的習慣，她兩本「小本本」內容有訓練紀錄及激勵金句，陪伴著她前進，而家庭的力量與支持也是她朝夢想前進的重要力量。
郭婞淳特別推薦粉絲們和運動圈的朋友進戲院觀賞與支持《王者理查》，她有感而發說：「片中角色他們給孩子並非一定要贏的壓力，而是好好享受比賽，上場的感覺，用這樣的態度去比賽，也會讓選手抱著更謙虛的心態去面對。」
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