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網球／盧彥勳辦學校眼光放長遠 盼好手不再是矇出來

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
盧彥勳（左1）在卸下選手身份後投入網球學校的籌備工作，希望為國內建立一套完善的青少年培育計畫。記者侯永全／攝影
盧彥勳（左1）在卸下選手身份後投入網球學校的籌備工作，希望為國內建立一套完善的青少年培育計畫。記者侯永全／攝影

在今年東京奧運後卸下選手身分的我國網球好手盧彥勳，已投入網球學校的籌備工作，他透露雖然目前仍需要各界的協助與資金上的挹注，但希望將眼光放長遠，他認為過去台灣「矇」出了不少好手，包括他自己在內，希望未來選手的養成能夠是長時間計畫性的培養，而不再是「矇」出來。

盧彥勳在今年東京奧運結束個人生涯第五度的奧運征戰後，正式卸下選手身分，今天他也以adidas贊助運動員的身分出席品牌概念店開幕活動，透露自己很幸運，在15、16歲就默默無聞的階段，就獲得品牌贊助，現在也準備將自己的網球經驗傳承下去，並為國內青少年選手提供更好的訓練資源。

盧彥勳表示，在東京奧運後自己是退而不休，在籌辦學校這條路上肩負更大責任，也看到更多的不可能，希望能夠透過自己的經驗和在職業網壇的人脈，將這些資源串連起來，讓台灣網壇看見更多的可能。

談到全心投入的網球學校籌備工作，盧彥勳坦言目前還需要更多的資金投入，也期待有更多企業或是品牌也願意一起努力，他也直言希望為國內青少年選手建立的是一套10到12年的培育計畫，「這東西不是2、3年可以看見的，假如2、3年能看見的只能說是運氣好，假如10年當中我們能夠不斷、有連續性的有不錯選手出來，表示這個系統、方向是正確的，我們希望能朝這個方向，而不是去賭那個運氣。」

盧彥勳表示，在過去國內培訓計畫並不完善的情況下，就「矇」出了不少奇蹟，包括他自己在內，也希望未來國內培訓系統能夠向日、韓等國看齊，即使不一定能培養出像錦織圭這樣的頂尖選手，也一直能有青少年選手竄出，「有相當多的青少年，才有機會往職業賽場攻頂，這是我們要去努力的。」

除了希望為網壇培育更多人才外，盧彥勳在日前也婉謝了今年體育運動精英獎的推薦提名，希望將舞台留給更多的年輕選手，「很謝謝大家的提名，不是婉謝就代表否定這個榮耀，而是希望看到更多年輕選手能夠得到這個肯定，很多人可能比我更值得這個榮耀。」

盧彥勳 錦織圭

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