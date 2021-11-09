楊俊瀚喊話跑進10秒內 吳卓源初見吳佳穎有點小興奮

運動品牌adidas在今天舉行品牌概念店開幕記者會，五名東京奧運國手盧彥勳、陳傑、楊俊瀚、李智凱和吳佳穎以及歌手吳卓源受邀為活動站台，並分享各自的無畏宣言，其中新加入adidas團隊的「鞍馬王子」李智凱和「證件妹」吳佳穎雙雙許下「奧運挑戰」，期盼能在三年後的巴黎奧運再創佳績。

adidas在今天公布旗下全新Team adidas黃金陣容，其中包括從15、16歲開始就獲得adidas贊助，並在今年退役的網球一哥盧彥勳，田徑雙雄陳傑、楊俊瀚，射擊好手吳佳穎，以及新加入的「鞍馬王子」李智凱都在今天現身站台，並響應品牌「IMPOSSIBLE IS NOTHING挑戰不可能，看見更多可能」的無畏精神，分享個人無畏宣言。

其中田徑最速男楊俊瀚就喊出了「台灣100M」的宣言，期盼能跑出100公尺10秒內的成績，並且一舉從杭州亞運奔向巴黎奧運，而今年在東京奧運與獎牌擦身而過的吳佳穎，則是與李智凱都作出了「奧運挑戰」的宣言，吳佳穎也直言，希望疫情能夠在接下來變得更加趨緩，讓選手在出國參賽時能夠更加安心。

除了已經退役並投入網球學校籌備工作的盧彥勳外，4名東奧國手表示，在經過全運會賽事後，目前都已經進入冬訓期，提前為明年賽季做準備，尤其是明年的杭州亞運和3年後的巴黎奧運也都是4人的備戰重點，期盼屆時能再為國爭光。

而今天一同參與活動的adidas Originals代表吳卓源也透露，今年東京奧運期間有關注吳佳穎與體操賽事，今天看到吳佳穎本人更是有點小興奮，她也透露平時自己最喜歡的運動就是網球。