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網球／WTA年終賽雙打分組出爐 謝淑薇戰法網、東奧冠軍組合

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇。 美聯社
謝淑薇。 美聯社

WTA年終賽明天在墨西哥第2大城瓜達拉哈拉市登場，本周重返雙打「世界球后」寶座的我國好手謝淑薇也克服簽證問題抵達，本周將和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）挑戰年終大賽金盃。

去年WTA年終賽因新冠肺炎疫情取消，今年復辦，總獎金達500萬美金，僅有單打和雙打年度積分前8的組合可參賽；今天抽出雙打分組，列第3種子的台比組合位於「埃爾塔欣（El Tajín）組」，同組的還有今年法網、東奧奪冠的捷克組合雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova），智利瓜拉琪（Alexa Guarachi）／美國卡胡琪（Desirae Krawczyk）及加拿大菲奇曼（Sharon Fichman）／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos）。

另組是以古阿斯特克帝國首都特諾奇蒂特蘭（Tenochtitlán）命名，4個組合分別是日本搭檔青山修子／柴原瑛菜、美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）／荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）、澳洲史托瑟（Samantha Stosur）／大陸張帥及克羅埃西亞茱拉克（Darija Jurak）／斯洛維尼亞克蕾派琪（Andreja Klepac）。

分組單循環後取前2晉級4強單淘汰賽，謝淑薇過去3度參賽全部打進最終戰，收穫1冠、2亞，今年將尋求2013年和大陸「金花」彭帥登頂後再一座年終賽金盃。

謝淑薇

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