網球／WTA年終賽將登場 謝淑薇排除萬難參賽

WTA年終賽將於明天在墨西哥第2大城瓜達拉哈拉市登場，世界雙打球后謝淑薇則在最後一刻順利入境，將與比利時名將梅丹斯聯手，爭取她生涯第2座年終賽冠軍金盃。

WTA年終賽僅邀請年度單、雙打積分排名前8的好手參賽，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦一年，今年才重新復辦。

世界女子職業網球協會（WTA）早在10月中就已公布，台灣網球一姐謝淑薇與梅丹斯（Elise Mertens）確定入圍今年在墨西哥瓜達拉哈拉市舉行的年終賽，不過人在法國的謝淑薇則在臉書上透露，她申請簽證卡關，甚至發文詢問尋求解套方法。

所幸今天終於傳出好消息，謝淑薇在臉書上PO出訓練影片，透露透過墨西哥台灣辦事處與WTA幫忙下，總算讓她抵達了瓜達拉哈拉市，她並感嘆，昨天她屁股黏在椅子上超過24小時，所幸最後不用遣返回法國。

謝淑薇在臉書上表示，她在墨西哥時間凌晨3時30分抵達，機場人員告知她將被遣返，當時最好的消息是飛回法國的班機是晚上7時和11時，給了她應變的時間。

直到下午謝淑薇接到墨西哥台灣辦事處打來的電話，表明可以替她擔保入境參賽，她才如願從機場海關辦公室脫困，結束了長達12個小時的煎熬。

謝淑薇入境後，不忘發文感謝所有幫助她的人，也強調沒有大家，今年她無法參加在墨西哥的比賽。

謝淑薇生涯在WTA年終賽共拿過1冠、2亞，上一次奪冠是2013年她和彭帥的「海峽組合」，2019年她與捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）聯手挺進決賽，可惜最終未能奪冠。