幼兒足球／高雄今年首場大型賽事熱鬧開踢

110年度國小迷你足球高選區賽事落幕，這也是高雄區飽受疫情影響延宕多時後首次恢復舉辦的大型幼兒足球競技賽事，由於比賽地點設在高雄最著名的大魯閣草衙道遊樂主題購物中心，因此吸引許多小朋友帶著全家來比賽順便逛街遊玩，而即使比賽現場湧進不少小選手及圍觀民眾，主辦單位仍然對防疫措施嚴加控管。

熱心高雄基層足球發展的許智傑立委也帶著高雄運動發展局的前秘書蘇致榮現身關心在場比賽的小球員，也上場與小球員同樂，順便體驗由迷你足球協會贈送的氣墊式球場。

許智傑認為高雄的幼兒足球發展目前的環境較缺乏硬體設施，因此特別商請迷你足球協會在高雄三個行政區，分別是鳳山、小港、苓雅等地共13所幼兒園設置專用球場，並聘任專業教練前往指導、訓練。明年將增設左營區的幼兒學校，響應教育部體育署所規畫的「校園社區化改造計畫」，由鳳山為首要重點，逐年向外推至所有行政區，達到高雄全民普及運動項目，希望能向下確實扎根並向上推至金字塔頂端後再回到基層，增加足球專業人員就業機會，也希望將人才留在高雄發展，結合生活與運動達到「寓運動為娛樂」的目標。

國小迷你足球賽分為U6及U8，高雄區今年共有30餘支隊伍報名參賽，來自JJFC俱樂部的U8選手林彥喆今年剛接觸足球，受訓不久便報名參賽，這也是他首次參與正式足球競賽，據母親吳小姐表示，自從開始接觸足球後，生活習慣改變了，不但有早睡習慣，也相當期待練球時間的到來，自律性相對提高，「希望能藉著參加足球比賽讓彥喆學習到團隊合作的精神，也順便學到如何控管情緒，如果學習情況良好也不排除往競技發展參與國小世界盃競賽。」