競速溜冰／楊合貞世錦賽 險勝對手 奪下1金1銅

台灣女將楊合貞今天在2021年世界競速溜冰錦標賽，先是在1萬公尺計點淘汰賽奪銅，隨後在1000公尺爭先賽摘金；而台灣選手趙祖政同樣傳出捷報，在1000公尺爭先賽進帳1面銀牌。

2021年世界競速溜冰錦標賽5日至13日在哥倫比亞舉行，台灣隊10月底啟程前往當地備戰。

楊合貞小時候家裡開派報社，當時訂報紙送的贈品是正好是直排輪鞋，意外開啟她與溜冰之間的緣分，她曾在2017年台北世界大學運動會包辦5金、1銅，多次披上世錦賽國手戰袍，也是頒獎台上常客，這次征戰世錦賽也沒有空手而歸。

楊合貞今天先在成年女子組1萬公尺計點淘汰賽收下1面銅牌，隨後在1000公尺爭先賽上陣，以1分28秒986險勝哥倫比亞選手蒂姆斯（Maria FernandaTimms）1分28秒988，進帳1面金牌。

現年26歲的趙祖政過去歷經2017年世大運選拔失利，一度想要放棄，最後選擇重回賽場，並在2018年雅加達亞運滑輪溜冰男子20公里公路賽摘金，這次又在世錦賽成年男子組1000公尺爭先賽，為台灣添得1面銀牌。