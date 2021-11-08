游泳／王冠閎再戰ISL 先與偶像戴資穎另類同框合照

「台灣蝶王」王冠閎連2年征戰國際游泳聯盟（ISL），今天在臉書分享搭機前照片，以及與偶像「世界球后」戴資穎廣告看板另類同框合照，並向粉絲喊話，年底世錦賽為戴資穎加油。

現年19歲的王冠閎去年加入國際游泳聯盟卡利神鷹隊（Cali Condors），成為台灣首名加入ISL職業賽的泳將，並在200公尺蝶式項目改寫世界青少年短水道紀錄，成為台灣第1人，而他在今年東京奧運前已接獲卡利神鷹隊續約的消息。

王冠閎今年10月全國運動會橫掃8金、2銀，在卡利神鷹隊確定闖進季後賽後，他也將再度披上卡利神鷹隊戰袍出征，最快在11月11日、12日賽事亮相。

由於在荷蘭舉行的ISL賽事前後約1個月，王冠閎今天在臉書有感而發地說，「在歐洲待1個月，肯定會很懷念台灣食物」。

王冠閎在臉書還分享多張搭機前的照片，包括仿效空服員站姿與立牌合影，並與偶像羽球「世界球后」戴資穎廣告看板合照。

由於戴資穎預計12月征戰在西班牙舉行的世界羽球錦標賽，王冠閎也趁機向粉絲喊話，「一起幫學姐加油」。

王冠閎這次由物理治療師陪同參賽，教練黃智勇並未隨行，但黃智勇並不擔心，他接受中央社訪問時表示，職業隊會有教練團，而他也為愛徒訂下此行目標，希望1站比1站快，並藉由站與站之間的訓練，提升競爭力。