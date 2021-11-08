路跑／2021太魯閣峽谷馬拉松9日起報名 須已打1劑疫苗

隨著國內COVID-19疫情趨緩，2021雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松將於明年3月5日開跑，並自本月9日開始報名，12月6日截止；凡中籤繳費完成者須上傳COVID-19疫苗接種證明黃卡，當天才能入場。

主辦單位特別提醒，欲報名太魯閣峽谷馬拉松12歲（含）以上的民眾，中籤繳費完成後，須於2022年2月13日前上傳COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種證明黃卡（至少已施打1劑）至賽事報名網站，經大會檢核無誤後，才會寄送選手參賽物資，活動當日選手憑號碼布入場。

另報名本活動11歲以下的快樂馬（5公里）民眾，無須上傳COVID-19疫苗接種證明黃卡，參賽物資如期寄送。

中央流行疫情指揮中心10月初已宣布放寬戶外運動口罩的限制，每年11月舉辦的太魯閣峽谷馬拉松令跑友引頸期盼，經主辦單位審慎評估排除萬難，決定2022年3月5日開跑。

項目含全程馬拉松42.195公里、半程馬拉松21.0975公里、逍遙馬馬拉松12公里、快樂馬馬拉松5公里總共4個組別；全馬名額開放3000人、半馬5000人、逍遙馬2500人、快樂馬1500人報名，共計1萬2000名。

主辦單位發布新聞稿表示，此次特別邀請花蓮短跑女將張博雅擔任活動代言人，張博雅為花蓮子弟，目前就讀於國立體育大學，榮獲110年全中運高中女子組100及200公尺短跑雙料金牌、110年全運會女子400公尺接力金牌及110年總統教育獎，期盼藉由張博雅優異表現，鼓舞全國愛好跑步者「為自己夢想而跑」。

太魯閣峽谷馬拉松自2000年起每年11月份在太魯閣國家公園舉辦，是全球唯一在峽谷內的道路路跑，被譽為最美賽道。