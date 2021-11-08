羽球／赴印尼拚4大賽 王齊麟、李洋隔離完就啟程

東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋10月24日才剛返台，預計11月10日將啟程前往印尼，征戰4大賽，首站將是16日登場的印尼大師賽。

王齊麟、李洋今年在東京奧運羽球男雙摘金，為台灣拿下在奧運羽球項目首面金牌後，10月再度遠征丹麥，參加湯姆斯盃羽球團體賽，台灣隊在小組賽階段止步，「麟洋配」隨後轉戰丹麥公開賽，在16強遭到淘汰。

「麟洋配」未參加後續在歐洲的賽事，選擇在10月24日返台。李洋今天接受中央社訪問時透露，原本在奧運時腰就有受傷，回台後經檢查、休息，無法趕上9月蘇迪曼盃，但還是想要代表台灣參加湯姆斯盃，爭取團體賽獎牌，可惜未能如願。

李洋表示，丹麥公開賽和湯姆斯盃同樣都在丹麥舉行，因此接著參賽，為避免傷勢惡化太快，賽事結束後隨即返台養傷。

「麟洋配」才剛結束隔離，目前已敲定10日搭機前往印尼，展開在印尼舉行大師賽、公開賽與年終賽3站賽事，12月將轉往西班牙參加世界錦標賽。

「訓練的節奏肯定是會受影響」，不過李洋強調，遵守防疫規範也非常重要，「保護自己、也保護他人，在這個艱困的時刻，我們會盡力去做好每場比賽的準備」。