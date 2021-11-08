PGA／馬雅柯巴錦標賽末輪表現平平 潘政琮並列第45

台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA馬雅柯巴錦標賽最終輪表現平平，揮出72桿，總桿數276桿，並列第45，挪威好手霍夫蘭打出67桿，總桿數以低於標準23桿的261桿衛冕成功。

總獎金720萬美元（約新台幣2億254萬元）美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）馬雅柯巴錦標賽今天在墨西哥舉行展開最後1回合的競桿。

潘政琮前3輪都繳出6字頭的成績，今天從第1洞出發，全場僅射下1鳥，在第6洞和收尾的第18洞分別苦吞柏忌，以高於標準1桿的72桿繳卡，4輪累計以低於標準8桿的276桿，排名並列第45。

尋求衛冕的24歲挪威好手霍夫蘭（Viktor Hovland）在第3輪飆出美巡賽個人職業生涯最低桿的62桿後，竄上排頭，賽前帶著2桿優勢出發。

霍夫蘭前9洞穩紮穩打抓下3鳥，後9洞表現起伏，進帳3鳥，但也領到2柏忌，揮出67桿，總桿數以低於標準23桿的261桿、以4桿之差奪冠，也是賽史上首名完成2連霸的選手。