網球／瑞度卡努美網奪冠後陷低潮 司諾克名將籲接受心理治療

美網自資格賽打出10連勝、瞬間成為鎂光燈焦點的瑞度卡努（Emma Raducanu）自9月初在美網奪冠後便陷入低潮，至今僅取得2勝，英國體壇紛紛給她建言，這回連英國司諾克傳奇人物歐蘇利文（Ronnie O'Sullivan）都看不下去了，建議她接受心理治療：「瑞度卡努不需要別人教她怎麼打網球，但有時你需要有人來關心你、排解壓力。」

被台灣球迷暱稱為「英國楊丞琳」的瑞度卡努在美網連闖10關最終奪冠，寫下「灰姑娘傳奇」，代言、邀約瞬間湧入，這位18歲的女孩一躍成為世界級球星，也被英國網壇寄予厚望。

不過，她在美網後只取得2勝，其中印地安泉大師賽更是「一輪遊」，隨後在一場WTA250巡迴賽八強又敗給與自己年紀相仿的柯絲堤雅克（Marta Kostyuk），令許多英國網壇人士相當擔憂，紛紛對此提出建言。

司諾克界「GOAT（the Greatest Of All Time）」歐蘇利文也相當擔憂瑞度卡努的狀況，「看著瑞度卡努，我真的很擔心，因為她似乎承受著很大的壓力。」

英國司諾克名將歐蘇利文。 圖／取自臉書

45歲的歐蘇利文在司諾克三大賽共奪下20座冠軍，並有史無前例的6次大滿貫紀錄，堪稱該領域的傳奇人物。不過他提到，有賴於長期與精神科醫師彼得斯（Steve Peters）合作，自己才能克服職業生涯的種種難關，他說：「我在世錦賽處於領先狀態時也曾有過巨大壓力，我走不出那種怯場的感覺。彼得斯10分鐘前才離開，但我不得不打電話和他聊聊。瑞度卡努應該試著打電話給他。」

瑞度卡努並沒有晉級今年的WTA年終賽，接下來她將在奧地利參加WTA250林茲公開賽，而這也是她本季的最後一場比賽。