網球／約克維奇擊敗梅迪維夫 巴黎大師賽第6度奪冠

網壇世界排名第1的約克維奇今天在巴黎大師賽（Paris Masters），以4比6、6比3、6比3擊敗去年的冠軍梅德維夫。這是約克維奇在巴黎大師賽第6度奪冠，也是他贏得的第37座大師賽冠軍盃。

法新社報導，梅德維夫（Daniil Medvedev）表示：「比賽輸了總覺得可以打得更好，麻煩就在於約克維奇他拿下了幾個關鍵點，而我卻是除了第1盤都沒有把握住。」

約克維奇（Novak Djokovic）則是與太太和兒女慶祝奪冠，他說：「今天對我而言非常特別，因我的家人在現場，這是首次我的兩個孩子一起看我比賽。」

今年9月的美國網球公開賽（US Open）男單對決最後由俄羅斯的梅德維夫擊敗現年34歲的塞爾維亞籍球王約克維奇，粉碎約克維奇期盼同一年拿下4大滿貫賽單打冠軍的美夢，今天他擊敗梅德維夫，可說是報了一箭之仇。

此外，約克維奇昨天確定破紀錄第7度成為年終球王，也撫平他與「年度金滿貫」、「年度全滿貫」失之交臂的缺憾。