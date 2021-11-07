羽球／王齊麟母校發威 能仁奪回高中盃王座

培育出東京奧運奪金羽將王齊麟的土銀能仁家商，110年全國高中盃羽球錦標賽重新登頂，今天高中男子組團體賽以點數3：1力退合庫西苑高中，暌違6年重返王座。

土銀能仁4強賽以3：1力退中租百齡高中，搶進冠軍賽；合庫西苑則以直落三擊敗勇源治平高中，拿到另一張冠軍賽門票。

挑戰衛冕的合庫西苑，和前一度是104年封王的土銀能仁，每點勢均力敵；第一點男單，土銀能仁丁彥宸以21：17、21：18擊敗西苑合庫鄭楷，第二點男單合庫西苑郭立群以13：21、21：17、21：13逆轉土銀能仁陳政佑，雙方先戰成1：1平手。

第三點男雙，土銀能仁陳政寬／陳子亦以21：18、21：15拍下西苑合庫吳興亞／葉植鈞，取得點數「聽牌」優勢，加上第四點男雙土銀能仁詹岳霖／呂沛洋以19：21、23：21、21：19逆轉西苑合庫王鴻順／李長龍，讓土銀能仁家商抱回相隔6年的冠軍。

能仁教練梁睿緯表示，高中男子選手競爭激烈，學長王齊麟和搭檔李洋東京奧運為台灣拿下金牌，給土銀學弟妹們帶來很大鼓勵，今年球隊終於重返榮耀，大部分的選手都是即將畢業的高三生，能在高中最後一年拿下全國冠軍是很大的鼓勵，也希望他們未來能繼續朝著夢想前進。