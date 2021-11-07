羽球／解封後最大全國賽 婕斯羽你同行賽10面球場直播

全國最大的親子賽事「婕斯羽你同行國小暨親子分齡賽」今年邁入第四屆，雖因新冠肺炎疫情一再延期，本周末仍在高雄亞柏會館登場，成解封後最大型的全國羽球賽事，今天產出多組冠軍，台北場賽事也將在耶誕節接棒登場。

婕斯羽你同行國小暨親子分齡賽在疫情解封下登場，兩天的賽程匯集來自北中南的選手，現場爸爸帶著小女兒相互擊掌打氣的畫面，加上此起彼落的加油聲，溫馨又激勵的氛圍充斥全場。

這次賽事在美商婕斯環球集團、新光銀行、台灣中油、Yonex 優乃克股份有限公司及德國貝克曼博士贊助下舉行，賽事更是10面場地全程直播，讓無法到場的球友及家長也能透過線上參與。

台北場將在今年12月25日和26日在台北體育館舉行，高雄場獲勝的選手可獲得免費北上參賽的機會，讓羽球小幼苗有更多實戰經驗。