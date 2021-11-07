PGA／馬雅柯巴高球錦標賽第3輪 潘政琮攀升並列第25

台灣旅美高球好手潘政琮今天PGA馬雅柯巴錦標賽第3輪繳出5鳥、1柏忌，揮出67桿，3輪累計以低於標準9桿的204桿，排名從次輪的第41名，攀升並列第25。

總獎金720萬美元（約新台幣2億261萬元）美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）馬雅柯巴錦標賽在墨西哥舉行，今天進入第3回合賽事。

潘政琮今天從後9洞出發，在第12、13洞連續抓鳥，轉場後吞下柏忌後回穩，後續再添3鳥入袋，以67桿繳卡，也是個人3天以來最佳成績，以總桿數低於9桿的204桿，暫時並列第25，排名大幅前進16名。

賽前暫居領先的美國選手沃爾夫（MatthewWolff），第3輪表現不理想，僅進帳1鳥，苦吞4柏忌，揮出74桿，退居至並列第17名。

尋求衛冕的挪威好手霍夫蘭（Viktor Hovland）趁機超車，今天火力全開，一口氣射下9鳥，打出62桿，連3天繳出6字頭成績，總桿數以低於標準19桿的194桿，以2桿之差，暫獨居領先。