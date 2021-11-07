網球／闖巴黎大師賽決賽 喬科維奇7度膺年終球王締新猶

喬科維奇今天確定破紀錄第7度成為年終球王，稍稍撫平他與「年度金滿貫」、「年度全滿貫」失之交臂的缺憾。

34歲的塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic），過去與美國名將山普拉斯（PeteSampras）共同保有6度榮登年終球王的紀錄，但在喬科維奇以3比6、6比0、7比6（5）擊敗波蘭選手胡爾卡（Hubert Hurkacz），晉級巴黎大師賽（ParisMasters）男單決賽後，確定成為至今唯一7度榮膺年終球王的好手。

「年度全滿貫」是指選手在單一球季內，橫掃澳洲網球公開賽、法國網球公開賽、溫布頓網球錦標賽、美國網球公開賽4個大滿貫賽事的冠軍，若同個球季內除拿下4大滿貫賽冠軍，又摘下夏季奧運金牌，便是「年度金滿貫」。

喬科維奇本季氣勢如虹，先後在澳網、法網、溫網稱王，有機會挑戰史詩般的成就，可惜在東京奧運男單止步4強，確定無緣年度金滿貫，9月也在美網決賽不敵俄羅斯好手梅迪維夫（Daniil Medvedev），讓年度全滿貫的夢碎。在那之後，喬科維奇休息了7週的時間。

生涯拿下20座大滿貫賽冠軍的喬科維奇昨天表示，他重返球場的主要原因，就是要確保年終世界排名第一並藉此打破紀錄。

喬科維奇說：「這是我的夢想，因為山普拉斯是我小時候的偶像。」

「能走到這一刻，不僅是我個人的成就，我的團隊也有功勞；能夠取得當下的地位，感覺真的很棒。」

「我對自己能成為年終球王感到自豪，而今天讓此成真的這場比賽也很精彩，因為戰情十分緊繃，直到（搶）最後1分時都是如此，但很顯然的，我現在是個非常開心的人。」

喬科維奇年初打破瑞士名將費德瑞（RogerFederer）世界排名第1累積週數最長的紀錄。喬科維奇表示，他的紀錄難以超越。

喬科維奇說：「成為歷史性的世界第1，可能是我們這項運動中至高無上的成就。」

「因為我仍是現役球員，所以我比較難以瞭解這些成就對我個人、或是這項運動的偉大之處。」

「或許等我退休了，我就能多去想想，或許較能看見它的價值。」