快訊

空勤總隊飛行員合規定帶妻留宿 同事偷拍健保卡檢舉挨告

下週三前後最冷！鄭明典：這次天氣變化速度會很快

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健美／世界盃第一次！台女將登頒獎台

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
陳緯朋（右一）在女子形體163公分量級獲得銅牌。圖／取自台北市健美健身運動協會粉絲團
陳緯朋（右一）在女子形體163公分量級獲得銅牌。圖／取自台北市健美健身運動協會粉絲團

遠赴西班牙參加2021年IFBB（國際健美聯合會）世界盃的中華健兒，跨洋傳回好消息，陳緯朋在女子形體163公分量級獲得銅牌，寫下新猷。

今年的IFBB世界盃3日到8日在西班牙聖蘇薩娜（Santa Susana）舉行，台灣3名代表出征，雷智安在22位選手中拿下男子形體170公分量級第8名，游晉瑞在24人參賽的男子形體173公分量級也有第9名好成績。

女將代表陳緯朋，在女子形體163公分量級一舉站上頒獎台，她在17位參賽選手中穫得第3名，寫下台將首度拿下IFBB世界盃獎牌的新頁。

陳緯朋在女子形體163公分量級獲得銅牌。圖／取自台北市健美健身運動協會粉絲團
陳緯朋在女子形體163公分量級獲得銅牌。圖／取自台北市健美健身運動協會粉絲團

延伸閱讀

總獎金高達50萬 IFBB PRO健身工廠盃菁英賽開跑

全運會／跨量級仍踢金 黃鈺仁先不想退役

全運會／舉重女神制霸！郭婞淳3破大會紀錄摘金

超吸睛！媽祖婆也辦健美大賽 太平媽顛覆民眾傳統目光

相關新聞

健美／世界盃第一次！台女將登頒獎台

遠赴西班牙參加2021年IFBB（國際健美聯合會）世界盃的中華健兒，跨洋傳回好消息，陳緯朋在女子形體163公分量級獲得銅...

高球／基層扎根新模式 花蓮縣長盃首創校長、教師組

花蓮縣推展高球運動總是匠心獨具，一年一度的縣長盃高球錦標賽6日在花蓮球場落幕，今年增設校長及教師組競技，平和國中黃建榮和...

韻律體操／積極為體壇奉獻 有孕在身的瑞莎差點不能呼吸

曾是烏克蘭體操選手的瑞莎，近年積極在台灣培訓韻律體操人才，近日卻在貼書揭露全國錦標賽黑幕，讓外界積極聲援，體操協會也開始正視問題所在，找她來與體育署代理署長林騰蛟開會討論。不過求好心切的她在會議期間因

射擊／斜槓警察黃宸緯 拚射向亞運

儘管目前已非全職選手身分，但李沛晴、黃宸緯這對射擊姐弟檔，今年在新北市全運會為高雄市贏得四金二銀一銅的佳績，還三度打破全...

推動水域安全知能學習 水域運動體驗活動蓮池潭登場

儘管今年受新冠肺炎疫情影響，打亂國人的生活節奏，但水域安全知能的學習持續推動，教育部體育署委託國立高雄科技大學開放水域運...

足球／基隆首座校園人工草皮球場啟用 林右昌上陣體驗

110年度國小迷你足球賽今天在基隆深澳國小開踢，吸引了30幾支隊伍報名參加，由於這是疫情趨緩後首次不需戴口罩的大型足球競...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。