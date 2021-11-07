健美／世界盃第一次！台女將登頒獎台

遠赴西班牙參加2021年IFBB（國際健美聯合會）世界盃的中華健兒，跨洋傳回好消息，陳緯朋在女子形體163公分量級獲得銅牌，寫下新猷。

今年的IFBB世界盃3日到8日在西班牙聖蘇薩娜（Santa Susana）舉行，台灣3名代表出征，雷智安在22位選手中拿下男子形體170公分量級第8名，游晉瑞在24人參賽的男子形體173公分量級也有第9名好成績。