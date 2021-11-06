高球／基層扎根新模式 花蓮縣長盃首創校長、教師組

花蓮縣推展高球運動總是匠心獨具，一年一度的縣長盃高球錦標賽6日在花蓮球場落幕，今年增設校長及教師組競技，平和國中黃建榮和豐山小學謝燕惠兩位校長分別稱王封后，成為花蓮高球史上第一對在高球比賽奪冠的校長。

花蓮壽豐鄉平和國中是基層扎根設施最齊全的學校，有室內模擬擊球器、簡易果嶺及推桿瞄準器等，樣樣俱備，奪冠的校長黃建榮表示，平和國中共有10位同學參賽，賽前認真準備，比賽結果充份反映投入的心血，希望下次能集合老師一起投入。

在女校長組封后的豐山小學校長謝燕惠，靠著賽前的惡補，身手大幅提升，「要感謝平和國中黃校長支持，不但提供場地練習，也親自教學，算是我的高球教練。」

在花蓮高爾夫委員會主委黃冠欽及東華大學體育中心共同規劃下，賽制的分類也兼顧趣味與實力，比桿賽由競技選手參與，師長及初學者以擊準擊遠分高下，各得其所，其樂融融。

比桿賽分設「全國校隊組」及「校隊組」賽事，前者志在鼓勵外縣市選手前來挑戰，由高雄前峰國中九年級曾偲恩奪得總冠軍；為了保障花蓮選手排名，「校隊組」純屬縣內競爭，由海星小學六年級楊喻棠摘冠，同屬海星小學的妹妹楊喻丞則在擊準擊遠低年級女生組封后，成為賽事中唯一的冠軍姊妹檔。

花蓮縣長徐榛蔚在開幕典禮特別感謝中華高協理事長王政松在前年縣長盃時送給縣內學校1100多支球桿，對花蓮縣高球基層扎根打下厚實的基礎。

去年因疫情正熾，縣長盃高球賽停辦一年，今年解封後，規模更勝以往，共有38所學校、248位選手參賽，其中8所來自花蓮以外的學校，為縣長盃史上最盛大的賽會。