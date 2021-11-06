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韻律體操／積極為體壇奉獻 有孕在身的瑞莎差點不能呼吸

聯合新聞網 / 綜合報導
瑞莎揭發日前體操比賽的缺失獲外界聲援，今天也受體育署邀請與代理署長林騰蛟討論。 截圖自瑞莎粉絲團
瑞莎揭發日前體操比賽的缺失獲外界聲援，今天也受體育署邀請與代理署長林騰蛟討論。 截圖自瑞莎粉絲團

曾是烏克蘭體操選手的瑞莎，近年積極在台灣培訓韻律體操人才，近日卻在貼書揭露全國錦標賽黑幕，讓外界積極聲援，體操協會也開始正視問題所在，找她來與體育署代理署長林騰蛟開會討論。不過求好心切的她在會議期間因過度投入，差點喘不過氣來，原來是忘記自己是「6個多月的孕婦」。

瑞莎在貼文中感謝體育署代理署長林騰蛟給予這次機會，提到:「今天談了快兩個小時，因為想要談的東西實在太多，不小心說話說的太快太急，導致差點不能呼吸，都忘了自己有孕在身。但目的還是希望可以讓選手們有機會站上國際舞台，並為國爭光。」最後瑞莎也感謝支持韻律體操的大家，並表示會持續加油。

網友也紛紛留言加油打氣:「希望一切都往更好的方向，謝謝你的努力和付出。」、「瑞莎真的好棒！！忙於推廣與改革，身體也要顧哦~」、「相信台灣體操界會越來越完善！」

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