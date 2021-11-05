推動水域安全知能學習 水域運動體驗活動蓮池潭登場

儘管今年受新冠肺炎疫情影響，打亂國人的生活節奏，但水域安全知能的學習持續推動，教育部體育署委託國立高雄科技大學開放水域運動教育中心，以最嚴格的疫情管制措施，於全國16處前瞻基礎建設水域辦理學生水域運動體驗系列活動，今天高雄蓮池潭活動現場參與師生均全程佩戴口罩，做好防疫及防溺的「雙防」措施，體驗揚帆操舟的樂趣。

本次活動主要是由負責蓮池潭前瞻場域的「南區開放水域運動教育中心」承辦，南區區域中心召集人高科大教授高興一表示，今、明兩日活動除獨木舟、龍舟和重型帆船體驗外，也安排專業講師在下水前實施30分鐘的水域安全宣導，包括從事水域活動前對環境危險因子的判斷、正確救生衣穿法、進行體驗時應注意之事項、落水時的處理原則。

本次活動充滿趣味性且富含海洋教育意義，第1次體驗獨木舟活動的同學表示，剛開始很緊張，但經教練指導後，原來從事水域運動並沒有想像的那麼困難，之前疫情期間只能關在家裡，今天有機會坐上獨木舟，感覺趣味好玩，又可學到許多水域安全教育，一舉數得。

配合行政院向海致敬政策，截至目前為止，本年度體育署在全國各水域前瞻水域基地辦理的體驗活動，參與學生已超過3000人次。體育署表示，體驗活動有別於以往，今年著重強調學生從事水域運動的安全性，因此特別委託開放水域運動教育中心規劃學生從事無動力載具水域活動相關之安全檢核系列表單，包括「學生自我身體狀況檢查表暨家長（監護人）同意書」和「活動承辦單位安全檢核事項」兩項。

今年度推動「水域運動安全檢核表」新措施，未來將評估結合區域水域運動推展計畫相關活動的可能性，修正水域運動安全檢核表，新的版本可提供各級學校在辦理水域運動時之參酌，讓學生安全戲水、樂在其中。