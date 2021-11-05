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足球／基隆首座校園人工草皮球場啟用 林右昌上陣體驗

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
基隆市市長林右昌（中）上場與小球員競技。圖／迷你足球協會提供
基隆市市長林右昌（中）上場與小球員競技。圖／迷你足球協會提供

110年度國小迷你足球賽今天在基隆深澳國小開踢，吸引了30幾支隊伍報名參加，由於這是疫情趨緩後首次不需戴口罩的大型足球競技賽事，同時也是教育部體育署所規畫的「校園社區化改造計畫」在基隆的首座人工草皮球場，許多小朋友連日宅在家早已忍不住衝到球場上體驗人工草皮的觸感，基隆市市長林右昌也一時技癢親自上場與小朋友較勁。

因應教育部體育署為善用校園空間，建構安全、合宜與健康的學習場域及多元化社區服務讓學校成為社區居民生活中心，基隆市大家長林右昌特別為深澳國小爭取改建人工草皮球場，為的就是要讓所有參賽小朋友能有安全及乾淨的場地。

林右昌表示，去年湧現參賽的盛況後在許多家長及家長會的支持下今年依舊吸引相當多學校報名參賽，也一直希望讓所有參賽小朋友有座安全的比賽及訓練環境，因此聯合地方立委蔡適應一同向中央爭取興建補助計畫，希望藉由這球場能讓更多小朋友培養學習足球的熱情與興趣，進而推廣到國小銜接更高層級的賽事。

林右昌也偕同在地立委蔡適應及議員陳宜指導小選手基本的盤球動作，過去是網球漂亮寶貝的陳宜認為足球運動是重視團隊、身體協調、個人腳法創意風迷全世界，目前國內足球在全台灣的發展都不容易，基隆更是缺乏專業教練，基隆市推廣幼兒足球運動，非常肯定與支持，期許後續銜接在國小、國中、高中也會有一個配套措施與長遠規畫，才有機會永續發展。

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