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高球／歡樂友緣女子公開 吳佳晏超狂以12桿之差奪冠

中央社 / 台北5日電
吳佳晏(右)奪冠後，同組選手戴嘉汶給予潑水慶賀(TLPGA提供)_
吳佳晏(右)奪冠後，同組選手戴嘉汶給予潑水慶賀(TLPGA提供)_

台灣職業高球小將吳佳晏，今天在歡樂友緣女子公開賽最終回，打出低於標準2桿的70桿，累計以低於標準15桿的201桿，以12桿的巨大優勢奪得本季第3冠。

2021歡樂友緣女子公開賽今天在新竹立益球場進行最後1回合，賽前就握有9桿領先優勢的吳佳晏，今天桿數微幅收斂，打下3鳥、1柏忌，不過已大幅領先的她，輕鬆拿下冠軍。

吳佳晏今年已拿下中國信託邀請賽與緯創女子公開賽兩座冠軍，加上今天的歡樂友緣女子公開賽，已是她近2個月來所拿下的第3冠，也多添新台幣55萬元的冠軍獎金，讓她「賞金后」的寶座越坐越穩。

距離今年賽季結束還剩最後兩場比賽，吳佳晏豪氣地說:「目標當然是鎖定奪冠。」

值得一提的是，吳佳晏在這次比賽前兩天，都沒有任何領到任何柏忌，今天則是她首度「破功」，即便如此，她仍以12桿之差奪冠，並大幅刷新生涯奪冠最大勝差紀錄，過去她在比賽奪冠的最大勝差是7桿，同時這也寫下TLPGA台灣女子高爾夫巡迴賽3回合以上賽事的最大勝差。

第2回合打完並列第4的職業女將李欣，今天則繳出3鳥、2柏忌，以低於標準1桿的71桿繳卡，三回合累計以低於標準3桿的213桿，與蔡欣恩並列第2。

高爾夫

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