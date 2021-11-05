聽新聞
test
0:00 / 0:00
全運會／兩破全國紀錄 陳玟卉、黃宸緯獲新車騎回家
110年全運會在上月21日落幕，新北市政府體育處也在今天舉行破全國紀錄選手表揚記者會，並由國內知名機車品牌Yamaha提供機車與購車禮金作為獎勵，其中寫下兩項新全國紀錄的舉重選手陳玟卉與射擊好手黃宸緯就獲得最新上市的機車，讓兩人直呼相當驚喜。
今年全運會共計有11項、21位選手刷新全國紀錄，其中代表新北市的東京奧運國手陳玟卉就在女子舉重76公斤級以挺舉、總和雙破全國紀錄的表現拿下金牌，而代表代表高雄市的射擊好手黃宸緯，也在男子射擊25公尺快射手槍個人賽與團體賽雙破全國紀錄，讓兩人都在今天獲得Yamaha提供的新上市機車一台，而其他破全國紀錄的選手也獲得4萬元購車禮金。
其中大學時就熱愛騎車，並曾從台中騎到高雄的陳玟卉就表示，雖然現在在賽期間考量到安全問題，比較少騎車，但她也準備將獲得的機車牽回家，讓家人能夠一起共用，「尤其我弟弟身材比較高大，應該很適合這台帥氣的機車。」
至於目前在花蓮縣玉里分局擔任刑警的黃宸緯，今年不僅雙破全國紀錄，還與目前在高雄楠梓高中服務的親姐姐李沛晴聯手為高雄市贏得4面金牌，成為射擊場上表現最搶眼的姐弟檔。
與姐姐李沛晴相差兩歲的黃宸緯表示，自己是在高二時考量到升學才開始練習射擊，而姐姐也自然成為她的啟蒙教練，兩人從民國98年開始就攜手為高雄市征戰全運會，他也期盼能在兼顧工作的情況下，全力爭取明年杭州亞運的參賽資格。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言