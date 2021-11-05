全運會／兩破全國紀錄 陳玟卉、黃宸緯獲新車騎回家

110年全運會在上月21日落幕，新北市政府體育處也在今天舉行破全國紀錄選手表揚記者會，並由國內知名機車品牌Yamaha提供機車與購車禮金作為獎勵，其中寫下兩項新全國紀錄的舉重選手陳玟卉與射擊好手黃宸緯就獲得最新上市的機車，讓兩人直呼相當驚喜。

今年全運會共計有11項、21位選手刷新全國紀錄，其中代表新北市的東京奧運國手陳玟卉就在女子舉重76公斤級以挺舉、總和雙破全國紀錄的表現拿下金牌，而代表代表高雄市的射擊好手黃宸緯，也在男子射擊25公尺快射手槍個人賽與團體賽雙破全國紀錄，讓兩人都在今天獲得Yamaha提供的新上市機車一台，而其他破全國紀錄的選手也獲得4萬元購車禮金。

其中大學時就熱愛騎車，並曾從台中騎到高雄的陳玟卉就表示，雖然現在在賽期間考量到安全問題，比較少騎車，但她也準備將獲得的機車牽回家，讓家人能夠一起共用，「尤其我弟弟身材比較高大，應該很適合這台帥氣的機車。」

至於目前在花蓮縣玉里分局擔任刑警的黃宸緯，今年不僅雙破全國紀錄，還與目前在高雄楠梓高中服務的親姐姐李沛晴聯手為高雄市贏得4面金牌，成為射擊場上表現最搶眼的姐弟檔。