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德國羽賽／王子維不敵印度新星16強止步 台將賽程落幕
BWF超級500系列賽德國羽賽，我國「羽球王子」王子維今天凌晨在男單第二輪賽事遭遇年僅20歲的印度新星拉克西亞（Lakshya Sen），最終以17：21、15：21敗下陣來，無緣8強賽。
世界排名第11名的王子維，上周在BWF超級750的法國公開賽於16強賽止步，本周轉戰德國羽賽後，首輪先是擊敗瑞典選手布雷施泰特（Felix Burestedt），不過當時他就曾直言仍在尋找比賽感覺。
而今天凌晨的16強賽碰上年僅20歲的拉克西亞，雙方兩年前曾在紐西蘭公開賽交手，當時王子維苦戰三局後逆轉勝出，而拉克西亞目前世界排名則是來到生涯新高的21名，讓王子維今天再度與他交手陷入苦戰。
在首局賽事中，王子維幾乎是在一路落後的情況下，讓對手以21：17先下一城，第二局雙方則是展開激烈的拉鋸，僅管局中拉克西亞一度打出一波4：0攻勢取得5分領先，不過王子維也展現韌性追平，不過仍是在局末遭到拉克西亞一波8：2攻勢擊退，無緣晉級8強賽。
而我國混雙組合楊博軒／胡綾芳同樣在16強賽陷入苦戰，與泰國組合苦戰三局後以17：21、21：15、19：21敗下陣來，台將賽程也全數落幕。
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