聖男孩的勝利？現代五項總會決定將改用自行車取代馬術

圖/路透社

大家還記得東京奧運上那匹桀驁不馴搶盡鋒頭的馬兒 Saint Boy 聖男孩嗎？甚至大批網友也因為覺得這匹馬兒實在太好笑了，紛紛做成迷因圖（笑）雖然我們這種吃瓜群眾看得很開心，但騎師與動保團體可就笑不出來了。

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「打馬事件」是發生在今年東奧上，由被看好能夠奪得金牌的德國女將 Annika Schleu 在馬術障礙賽中抽中了 Saint Boy 作為搭擋馬匹，但過程中聖男孩卻不願意配合跳過柵欄，導致原先領先的她，在這場馬術障礙賽成績掛零，瞬間跌至 31 名，令她淚灑賽場，而她的教練 Kim Raisner 甚至搥了一下聖男孩的屁股，慘遭 UIPM 國際現代五項總會拔證撤銷後續賽事資格。

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此些舉動惹惱了動保團體與各地愛護動物的人士，UIPM 還特地成立了一個小組來調查這項運動中的馬匹是否有遭受到不人道的待遇問題。也因為這樣的事件，不得不讓國際現代五項總會重視並且在本週進行投票，決定在巴黎奧運後取消馬術，並且讓自行車取代馬術加入現代五項。雖然，這樣的決定可能會讓很多選手感到錯愕且沮喪，不過對於國際現代五項總會而言，用自行車取代馬匹，不僅在舉辦上較為方便，也免去「虐待動物」的爭議。

責任編輯：Ian

新聞來源：Yahoo

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