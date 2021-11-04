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德國羽賽／楊肉盧苦戰三局不敵印尼組合 男雙16強止步
BWF超級500系列賽的德國羽賽，我國男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯今天在16強賽遭遇世界排名第41名的印尼組合蘇馬瓦達納（Pramudya Kusumawardana）／拉畢丹（Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan），最終在苦戰三局後以23：25、21：14、19：21敗下陣來。
總獎金32萬美元的德國羽賽，我國今年有多組人馬參賽，不過今天凌晨一哥周天成在男單首輪提前出局，今天則輪到男單王子維、男雙楊博涵／盧敬堯、混雙楊博軒／胡綾芳都將出賽。
其中打頭陣的楊博涵／盧敬堯在男雙16強賽遭遇蘇馬瓦達納／拉畢丹，在首局雖然率先取得局點，不過卻被對手化解後，反倒以23：25遭對手先下一城，不過二局楊肉盧組合展開反撲，以21：14扳平戰局。
決勝局前段楊博涵／盧敬堯一度打出8：2的開局攻勢，不過局中被印尼組合步步進逼後，又遭到逆轉，最終以19：21敗下陣來，在16強賽止步。
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