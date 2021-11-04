婉謝體育運動精英獎推薦 戴資穎、林昀儒未入圍

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

體育署在今天公布110年體育運動精英獎入圍名單，其中今年在東京奧運有奪牌表現的選手幾乎都出現在入圍名單上，不過未見羽球女單摘銀的世界球后戴資穎桌球混雙奪銅的林昀儒，據了解兩人是透過協會婉謝這次的精英獎提名推薦，才未出現在入圍名單中。

今年東京奧運我國代表隊拿下2金、4銀、6銅的史上最佳成績，運動員的好表現也讓今年精英獎的競爭格外激烈，在今天公布6大獎項的入圍名單後，幾乎所有奪牌選手都出現在名單上，僅有戴資穎、林昀儒與舉重女將陳玟卉三名奪牌選手未入列。

據了解，已經兩度拿下過最佳女運動員獎的戴資穎，是透過中華羽球協會表達婉謝提名推薦，所以未出現在最佳女運動員入圍名單之上，而今年入圍的5名選手則分別為郭婞淳、文姿云、黃筱雯、鄭怡靜、羅嘉翎。

至於今年在東京奧運拿下混雙銅牌、男單第4名的林昀儒，同樣透過中華桌球協會婉拒推薦，不過她的混雙搭檔鄭怡靜則是入圍最佳女運動員。

此外，今年一度在特別獎與運動精神獎提名名單的5屆奧運元老盧彥勳，則是透過團隊婉謝推薦，特別獎最終也由同為5屆元老的桌球教父莊智淵拿下，同樣是實至名歸。

林昀儒 戴資穎 桌球

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