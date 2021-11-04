高球／歡樂友緣女子公開賽次輪 吳佳晏猛抓8鳥擴大差距

職業高球小將吳佳晏今天在歡樂友緣女子公開賽次輪大發神威，全場猛打8鳥、無柏忌，飆出單回合最低的64桿，兩回合以低於標準13桿的131桿獨走，並握有9桿領先。

2021歡樂友緣女子公開賽今天在新竹立益球場進行第2回合競桿，首日就打出低於標準5桿、67桿的吳佳晏，今天持續發威，再飆出單場最低的64桿，也把領先差距從首回合打完的2桿，拉開至9桿，明天將挑戰本季個人第3冠。

吳佳晏今天有個亮麗的開局，出發就連打2鳥，並在第7洞再添1鳥，而她的進攻火力仍集中在後9洞，她在最後7洞就捕獲5隻小鳥，成功擴大領先，而單回合64桿也追平她生涯最低桿紀錄。

相較於第1回合，吳佳晏似乎更滿意今天自己的狀況，她表示鐵桿發揮的不錯，推桿手感也不賴，全場只用了29推，不過前9洞有幾個7呎左右鳥推差了那麼一點點比較可惜。

對於明天的爭冠策略，吳佳晏則表示，如果一開賽能夠迅速進入狀況，加上推桿也能維持手感，就更有把握可以摘冠，而她過去奪冠最大勝差是7桿，目前握有9桿優勢的她，還有機會改寫這項紀錄。

今天繳出68桿的蔡欣恩，兩回合累計以140桿暫居第2，她打下5個博蒂，只有1個柏忌，她表示，今天發揮平均，推桿也很正常，唯一的意外發生在第11洞，她從果嶺外16碼短切直接進洞打下博蒂。

前兩回合打完，大會取155桿為晉級標準，共51名選手打進明天最終輪決賽。