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精英獎入圍名單揭曉 桌球教父莊智淵獲頒特別獎
110年體育運動精英獎將在12月24日舉行頒獎典禮，而今天體育署也揭曉入圍名單，不少今年在東京奧運有好表現的國手都榜上有名，至於終身成就獎與特別獎則由推展木球多年的翁明輝以及「桌球教父」莊智淵獲獎。
身為體育界金馬獎的體育運動精英獎，今年共計收件84件，將選出終身成就獎、特別獎、最佳男運動員、最佳女運動員、最佳教練、最佳運動團隊、最佳新秀運動員以及最佳運動精神獎共計8個獎項。
今年在最佳男、女運動員部分幾乎皆由東奧有奪牌表現的選手入圍，包括男運動員李智凱、湯智鈞、楊勇緯、潘政琮，女運動員郭婞淳、文姿云、黃筱雯、鄭怡靜、羅嘉翎。
最佳教練入圍者林敬能、劉文等、陳宏麟、劉展明，最佳運動團隊入圍者東京奧運羽球男雙代表隊、東京奧運射箭男團代表隊、東京奧運體操男子代表隊，最佳運動精神獎入圍者黃筱雯、潘政琮，最佳新秀運動員入圍者汪凌蓁、張博雅、許樂。
至於終身成就獎與特別獎則在今天提前揭曉，分別由推廣木球運動多年的翁明輝以及「桌球教父」莊智淵獲獎，精英獎決選會議與頒獎典禮將在12月24日舉行，將由緯來電視網、Youtube平台「動滋Sports」直播頒獎典禮實況。
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